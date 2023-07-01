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Поездки на поездах в Европе дороже авиаперелетов

Поездки на поездах в Европе дороже авиаперелетов

Согласно новому исследованию, поездка на поезде к местам отдыха в Европе обходится в четыре раза дороже, чем перелет, что, по мнению экспертов, объясняется "неравномерными условиями регулирования", благоприятствующими низкобюджетным авиакомпаниям, сообщает noi.md ссылаясь Sky News. В исследовании, проведенном британской организацией Greenpeace, сравнивались цены на билеты на более чем 100 маршрутах между крупными европейскими городами.

Выяснилось, что люди, желающие путешествовать более экологичным способом, заплатят примерно в два раза больше, чем если бы они отдали предпочтение воздушному транспорту. Однако стоимость проезда в Великобританию и обратно возрастает в четыре раза, поскольку железнодорожное сообщение очень дорого. Доктор Дуг Парр (Doug Parr), директор по политике Greenpeace UK, обвинил в этом "извращенную экономику транспортной отрасли", которая взимает с железнодорожных компаний больше, чем с авиакомпаний, сообщает Digi.

Это происходит в то время, когда тепловая волна, вызванная изменением климата, поражает многие популярные туристические направления в Европе. На авиацию приходится около 2,5% мировых выбросов углекислого газа, однако летает не так много людей - только каждый десятый житель Земли совершает перелет в год. Исследователи изучили маршруты между крупными городами в 27 странах и проверили цены на девять различных дат - от четырех месяцев до нескольких дней до вылета, чтобы учесть изменения цен и предложения в последнюю минуту. В 79 случаях из 112 маршрутов перелет был дешевле, что составляет около 70%.

Разница в цене была выше на некоторых маршрутах, например, Барселона - Лондон. Поездка на поезде была в среднем в 10 раз дороже, а на коротких маршрутах - до 30 раз дороже, что является самым большим различием в ценах в данном анализе. Авторы доклада объясняют такую разницу в ценах "неравномерными условиями регулирования", которые благоприятствуют низкобюджетным авиакомпаниям. Согласно отчету, авиакомпании могут предлагать более низкие цены, поскольку они не платят налогов на авиационное топливо, в то время как железнодорожники платят энергетические налоги и пошлины в большинстве европейских стран. "Полеты кажутся выгодными только потому, что стоимость загрязнения окружающей среды так низка", - заявил Парр.
  • Сегодня, 09:12
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