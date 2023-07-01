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Япония, США и Южная Корея обсудили Россию, Китай и КНДР

Япония, США и Южная Корея обсудили Россию, Китай и КНДР

Представители внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи в понедельник провели трехсторонние телефонные переговоры, обсудив ракетно-ядерную программу КНДР и влияние на Индо-Тихоокеанский регион, которое может оказать сотрудничество между Россией и Китаем. Об этом сообщил японский МИД.

По его данным, в переговорах приняли участие замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и первый замминистра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин. Они решительно осудили продолжающиеся ракетные испытания КНДР, включая недавний пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Стороны также обсудили региональную обстановку и обменялись мнениями о "влиянии сотрудничества между Россией и Китаем на Индо-Тихоокеанский регион", передает ТАСС.

Представители внешнеполитических ведомств условились сотрудничать в борьбе с распространением ложной информации о готовящемся сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1".

  • Сегодня, 09:23
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