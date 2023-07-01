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Башкан Гагаузии сообщила о начале работы по открытию представительства Гагаузии в Москве

Башкан Гагаузии сообщила о начале работы по открытию представительства Гагаузии в Москве

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее команда уже приступила к выполнению предвыборных обязательств, в частности для возобновления поставок агропродукции, произведенной в Гагаузии на российский рынок.

«Первоочередной задачей является восстановление старых и строительство новых предприятий по переработке сельхозпродукции, восстановление поставки гагаузских фруктов, овощей, консервов и вин на российский рынок», — написала Гуцул в соцсетях.

По ее словам, для этих целей будет открыто представительство Гагаузии в Москве, сообщает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

«Работа над реализацией этих задач уже началась, чтобы как можно быстрее воплотить мечты в реальность», — заверила башкан.
  • Сегодня, 09:30
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