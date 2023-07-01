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Президент провел рабочее совещание с главами госадминистраций

Президент провел рабочее совещание с главами госадминистраций
Фото: пресс-служба Президента ПМР

Руководители городов и районов республики проинформировали Президента о текущем положении дел на местах. Среди отчетной информации – сведения о произошедших на минувшей неделе аварийных ситуациях на объектах инженерных коммуникаций и мерах, принятых для ликвидации последствий, передает пресс-служба Президента.

Глава Бендер Роман Иванченко отметил, что в Бендерах часто случаются порывы сетей водоснабжения, много проблемных участков, требующих капитального ремонта.

Столичный глава рассказал, что в пятницу тираспольский Екатерининский парк был представлен на прошедшей в Молдове конференции, посвященной туризму. Олег Довгопол отметил, что участники мероприятия заинтересовались обновленной инфраструктурой приднестровской столицы.

На совещании говорили о необходимости активнее распространять информацию о современном Приднестровье, ломая десятилетиями формировавшиеся негативные стереотипы.

Главы госадминистраций рассказали о проводимой в этом направлении работе, в частности о подготовленных видеороликах, посвященных преображенным городам, районам, селам республики и отдельным локациям, представляющим исторический и туристический интерес.

Руководитель слободзейской администрации сообщил об отчетном мероприятии РОВД, проведенном в конце прошлой недели. Основной вывод, сделанный правоохранителями: преступность в районе снизилась за полгода на 17%. Василий Тищенко также доложил о подвижках в сборе урожая зерновых. Убрано порядка 70%. Средняя по району урожайность – 40-42 центнера с гектара. Освобожденные площади уже готовят под озимые.

Среди поручений, данных Президентом в ходе рабочей дискуссии, – приведение в порядок пешеходного участка дороги, ведущей от моста к селу Парканы.

Руководитель рыбницкой госадминистрации сегодня не только докладывал о ситуации в возглавляемом им районе, но и принимал поздравления. Вадим Красносельский поздравил Виктора Тягая с днем рождения.

Обсуждали на совещании предстоящие торжества по случаю главного государственного праздника – Дня Республики. 2 сентября Приднестровье отметит 33-ю годовщину основания. В силу объективных причин, связанных с геополитической обстановкой, принято решение не проводить традиционный для этого дня военный парад. Церемонии возложения цветов к памятникам и могилам защитников страны, а также народные гуляния будут организованы во всех городах республики. Ответственные структуры готовят локальные планы и программы праздничных мероприятий.
  • Сегодня, 12:14
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