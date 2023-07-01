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Правительство Приднестровья предлагает расширить направления строительной амнистии

Правительство Приднестровья предлагает расширить направления строительной амнистии
Фото: открытые источники

Строительная амнистия – одна из мер минимизации негативного воздействия внешних экономических факторов. Правительство Приднестровской Молдавской Республики предлагает расширить направления строительной амнистии.

Напомним, на территории республики сегодня действует закон, позволяющий легализовать до 31 декабря 2023 года построенные с нарушением объекты. Под данную амнистию попадают частные домовладения, также садовые дома, дачи, и другие хозяйственные пристройки, которые были построены до 1 января 2021 года. Для оформления таких объектов важным условием является тот факт, что объект возведен на земле, право на которую официально зарегистрировано или имеется документ, подтверждающий возникновение такого права, сообщает newspmr.com.

Однако на практике возникают многочисленные коллизии, что приводит к большому количеству обращений граждан с просьбой узаконить объекты, которые они приобрели или унаследовали, но не оформили права на земельные участки, на которых они находятся.

Пример: граждане приобрели, купили или получили в наследство дом, но не оформили права на земельные участки, построили какие-то строения. В дальнейшем они обратились в органы госвласти с узакониванием. Были проведены мероприятия по внесению в кадастровый учет, зарегистрированы эти права на земельные участок, но оформить права на эти постройки они уже не могут в упрощенном порядке.

Правительство ПМР предлагает смягчить требования и расширить круг субъектов, к которым можно применить строительную амнистию, позволяя легализовать такие объекты, если права на земельные участки были официально оформлены в установленном законом порядке. Также амнистия будет распространяться на граждан, которым по наследству перешло право собственности на объект.

«Предлагаемые изменения обеспечат дополнительные возможности для граждан, не совершивших грубых правонарушений, легализовать свое имущество», - считают члены Правительства.

Данные предложения будут оформлены в виде законодательной инициативы и направлены на рассмотрение в Верховный Совет ПМР.

Ринат Ветров
  • Сегодня, 12:22
  • DTV
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