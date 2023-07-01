Расследование уголовного дела по убийству Олега Хоржана продолжается. Глава Следственного комитета провёл брифинг для журналистов и рассказал, что стало известно за прошедшую неделю, сообщает novostipmr.com.
Есть главный подозреваемый
В прошлый четверг МВД сообщило об объявлении в розыск жителя Дубоссар Андрея Думиникэ. Формулировка гласила: «За совершение тяжкого преступления». На следующий день, в пятницу, МВД Приднестровья направило запрос в МВД Молдовы об оказании правовой помощи в установлении местонахождения лиц, совершивших особо тяжкое преступление.
Сегодня в Следственном комитете подтвердили: речь об Андрее Думиникэ. Он – главный подозреваемый по делу Олега Хоржана.
«В указанном запросе есть просьба к правоохранительным органам Республики Молдова об установлении местонахождения и о доставлении в СК либо правоохранительные органы ПМР подозреваемого Думиникэ Андрея Дмитриевича. Указанное лицо отбывало совместно с убитым наказание в местах лишения свободы. После освобождения они (с Хоржаном – прим. ред.) поддерживали тесные отношения друг с другом», – пояснил председатель Следственного комитета Вячеслав Брынзарь.
По его словам, тесное общение Хоржана и Думиникэ подтверждается показаниями свидетелей, а также входящими и исходящими звонками. Также есть информация о том, что после освобождения из тюрьмы Думиникэ посещал дом, в котором нашли тело Хоржана.
Есть и ещё один момент – незадолго до преступления оба мужчины общались через WhatsApp. Напомним, на замке дома нет следов взлома. Следствие полагает, что убитый сам впустил преступников в свой дом.
«Почему мы разыскиваем в том числе и указанное лицо: за несколько минут до преступления он по мессенджеру звонил в адрес убитого. Возможно, этот звонок и стал причиной того, что убитый впустил нападавших. Все указанные обстоятельства требуют либо подтверждения, либо опровержения следственным путём, поэтому мы разыскиваем указанного подозреваемого», – отметил Вячеслав Брынзарь.
Основная версия – преступники пришли в дом ради наживы
Следствие полагает, что основной целью было не убийство. Вывод сделали на основании результатов судебно-медицинской экспертизы. Ранений было множество, но ни одно не стало фатальным. Сердце остановилось из-за слишком большого количества ран.
«Ни одно ранение, причинённое колющим предметом, не было фатальным, не привело к смерти. К ней привела именно совокупность телесных повреждений, которые были причинены гр-ну Хоржану. Они привели к травматическому шоку и впоследствии к остановке сердца… Если бы изначально был умысел на убийство, то, конечно же, приготовления были бы совершенно другими. Это могло быть огнестрельное оружие, колющие предметы с более длинным лезвием и т. д. Все телесные повреждения были причинены с целью сломить сопротивление убитого», – сообщил глава Следственного комитета.
Характер ран, их глубина и количество позволяют сделать вывод о том, что преступников было несколько. Как минимум трое. Что до орудий преступления, то колюще-режущие раны наносились, предположительно, шилом/заточкой, а тупые – трубой. Почти все режущие раны – на шее (сзади) и на спине.
«Телесные повреждения причинялись с целью получить код указанного сейфа и ключ. Вполне возможно, что с учётом комплекции, телосложения убитого была обоюдная драка. Ещё раз подчеркну, все эти телесные повреждения характерны для таких преступлений, когда хотят сломить сопротивление, подавить волю для совершения разбойного нападения и похищения средств, но никак не характерны для убийства», – подчеркнул Вячеслав Брынзарь.
Напомним, сейф (а он запирался на ключ + цифровой замок с кодом) был найден открытым. И пустым. Что там было, доподлинно неизвестно, но рядом с сейфом лежала денежная банкнота – 200 приднестровских рублей. Следователи полагают, что купюра выпала, когда преступники вынимали из сейфа его содержимое.
Результаты экспертиз прольют свет на личности преступников
Напомним, по делу назначен ряд экспертиз. Пока есть результаты только общей – судебно-медицинской. Она как раз и позволила сделать выводы о причине смерти, количестве нападавших и об используемых ими орудиях. На подходе – результаты трасологической и генотипоскопической экспертиз. Итоги последней очень ждут – анализ генетических «следов» преступников должен помочь установить их личности.
«По результату проведения генотипоскопической экспертизы ДНК, изъятое на месте преступления будет проверено по базе данных. Либо мы установим виновное лицо, если его ДНК есть в нашей базе, либо мы будем в режиме ожидания до тех пор, пока ДНК не поступит в указанную базу. Кроме того, у возможных подозреваемых по этому делу, будь то у нас, либо в Республике Молдова, могут быть изъяты биологические материалы и проведена сравнительная экспертиза», – сказал председатель Следственного комитета.
Зачем обратились в Молдову и как она может помочь
Андрей Думиникэ – личность криминальная. На его счету 3 судимости за грабежи и вымогательства. По данным приднестровских правоохранителей, он покинул территорию Приднестровья и даже Молдовы за несколько дней до преступления. А вот звонок по WhatsApp Хоржану, ещё раз напомним, сделал за весьма непродолжительное время до совершения преступления.
«Соучастие бывает не только в форме соисполнительства, так называемые наводчики, организаторы могут с целью оформления себе алиби покинуть территорию Приднестровья и даже территорию Молдовы. Но это не значит, что они непричастны к совершению данного преступления. Мы не делаем категорических выводов в отношении данного гражданина, но в настоящее время есть острая необходимость процессуально, следственным путём выяснить всю интересующую нас информацию», – сказал журналистам Вячеслав Брынзарь.
Именно поэтому для поимки подозреваемых Приднестровье и обратилось в Молдову. В следственных органах подчёркивают – процесс расследования уголовного дела будет максимально прозрачным. Приднестровье готово поделиться всей необходимой информацией с коллегами из Кишинёва.
«На территории РМ также возбуждено уголовное дело по факту убийства гражданина Хоржана. Мы не расследуем указанное уголовное дело в секретном режиме, мы абсолютно открыты. По этой причине мы обращаемся к правоохранительным органам РМ и готовы предоставить копии всех процессуальных документов, которые имеются в настоящее время у нас. В случае наличия соответствующего запроса», – сказал глава Следственного комитета.
Пока такого запроса Тирасполю не поступало. Если поступит – сотрудничество правоохранителей будет полным и всеобъемлющим.
«Какие документы мы предоставим? Конечно же, все. Мы ничего не будем скрывать: копия протокола осмотра места происшествия, процессуальные документы о том, какие изъяты биологические следы на месте преступления, какие изъяты вещественные доказательства, какие экспертизы назначены. Мы предоставим копию уже проведённых экспертиз, в том числе судебно-медицинской, где расписаны телесные повреждения, их локализация, глубина ножевых ранений и причина смерти», – пояснил Вячеслав Брынзарь.
По его словам, если Молдова в рамках расследования убийства Олега Хоржана самостоятельно установит и арестует виновных, а также предъявит им обвинение, то Приднестровье готово предоставить оригиналы этих документов. Это позволит направить дело в суд Молдовы и рассмотреть его там. Если же преступников найдут правоохранительные органы ПМР, то в Кишинёв (по запросу) отправят только копии всех этих документов.
«Опыт взаимодействия между правоохранительными органами ПМР и Молдовы имеется. В том числе на основании предоставленных нами документов были привлечены к уголовной ответственности преступники по делу убийства гражданина Бурдюжи – начальника УБОПа ПМР. Преступления не имеют границ, мы все заинтересованы в том, чтобы виновные лица получили заслуженное наказание», – сказал глава Следственного комитета ПМР, подчеркнув, что у Молдовы есть больше инструментов для поиска преступников, включая их розыск через Интерпол и др.
PCCOСS проводит расследование по убийству Олега Хоржана "Прокурорами PCCOСS были допрошены и будут допрошены несколько свидетелей, а также проведены специальные следственные мероприятия, связанные с установлением и привлечением к ответственности виновных лиц", — заявил Гайтур для портала Realitatea.