Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая, передает ТАСС.
Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля - специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России.
Как следует из документа, цифровой рубль будет использоваться в качестве средства для платежей и переводов. Возможность открытия вклада или получения кредита в цифровых рублях при этом не предусматривается.
Закон также устанавливает запрет на использование в рекламе словосочетания "платформа цифрового рубля" и производных от него слов и выражений для всех лиц, не являющихся операторами или участниками платформы цифрового рубля.
Порядок наследования цифровых рублей Документ предусматривает возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений. Порядок совершения таких распоряжений будет определен правительством РФ по согласованию с Банком России.
Кроме того, для наследников устанавливается возможность получать цифровые рубли со счета наследодателя для организации его похорон. При наличии цифровых рублей на счете наследодателя Центробанк будет обязан по постановлению нотариуса предоставить их наследнику для оплаты соответствующих расходов.
Законы, за исключением некоторых положений, вступают в силу с 1 августа.
В Думе предупредили о минусах цифрового рубля для удаленных регионов, пишет mk.ru
Внедрение новой формы российских денег - цифрового рубля — может усложнить ведение бизнеса в ряде удаленных субъектов РФ. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.
Речь, как пояснил парламентарий, идет о местах, где качество инфраструктуры для внедрения новой формы денег пока недостаточно. Если в центральных регионах «точно есть перспектива для развития», то, как считает Демин, в удаленных местах, где наблюдаются проблемы со связью, где «не всегда есть возможность тот же терминал использовать», возникает больше вопросов.
Цифровой рубль снимет транзакционные издержки при оплате, уверен депутат. С другой стороны, он приведет к тому, что предприниматели будут обязаны пересмотреть структуру своего бизнеса и «полностью ее оцифровать».
Закон о цифровом рубле нижняя палата парламента приняла 11 июля. Позже его одобрили и сенаторы.
Новая форма, как сообщалось, будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных российских денег. Массовое внедрение цифровых рублей в России, согласно прогнозам ЦБ, возможно с 2025 года.