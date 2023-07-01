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В Кишиневе в отделении полиции умер мужчина

В Кишиневе в отделении полиции умер мужчина
Фото: pulsmedia.md

Молодой человек внезапно скончался, будучи задержанным полицией по обвинению в правонарушении. Как сообщили источники PulsMedia.MD, трагедия произошла вчера вечером, около 22:00, в помещении Инспектората полиции Чекан при Управлении полиции города Кишинев.

По данным источников, речь шла о 35-летнем мужчине, который находился бы в состоянии наркотического опьянения.

Во время оформления правоохранителями правонарушения он якобы почувствовал себя плохо и к приезду скорой помощи скончался.

Личность мужчины до сих пор не установлена, а его доставили в инспекцию в связи с тем, что он якобы проявлял подозрительное поведение на улице.

Тело доставили в Центр судебной медицины для установления точной причины смерти.
  • Сегодня, 19:12
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