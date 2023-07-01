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Планируется реинвестирование некоторых Бендерских муниципальных предприятий

Планируется реинвестирование некоторых Бендерских муниципальных предприятий
Фото: скришот ролика "Город, воспетый поэтом"\ПГТРК

Внесение изменений в решение сессии о бюджете города Бендеры на 2023 год и в программы использования сумм чистой прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий – главные темы повестки дня внеочередного заседания постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджету.

Как сообщает пресс-служба Бендерского Горсовета, депутаты согласовали внесение изменений в Программы использования сумм чистой прибыли, полученной рядом городских муниципальных предприятий по итогам деятельности за 2022 год. Средства планируют направить на цели реинвестирования этих предприятий.

Так, предприятие «Бендерырынокторг» проведет в том числе работы по реконструкции центрального рынка по улице Лазо. Планируют возвести павильоны, примыкающие к крытому рынку, для реализации продовольственных товаров и непродовольственной продукции. Для реализации сельхозпродукции изготовят мобильные металлические прилавки.

МУП «ЖЭУК» направит средства на проведение ремонта помещений и приобретение мебели.

Предприятие «Бендерылифт» приобретет оборудование для ремонта электронных плат лифтов. На закупку оргтехники расходует полученную прибыль Медиацентр «Бендеры». Отремонтировать помещения и крыльцо здания за счет полученных от прибыли средств планирует Центр проектирования, градостроительства и землеустройства города Бендеры.

Верховный Совет ПМР утвердил выделение дополнительных целевых субсидий за счет Дорожного фонда ПМР на выполнение капитального ремонта улицы Ткаченко от улицы Гагарина до улицы Ленина. Изменения в городском бюджете-2023 примут после подписания соответствующего закона. Такое решение депутаты приняли на заседании комиссии.
  • Вчера, 20:41
  • DTV
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