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Северная Корея впервые с 2020 года разрешила въезд иностранной делегации

Северная Корея впервые с 2020 года разрешила въезд иностранной делегации

Власти КНДР разрешили партийно-правительственной делегации Китая посетить страну для участия в торжествах к 70-летию перемирия в Корейской войне. Об этом 24 июля сообщает Yonhap, пишет korrespondent.net.

В Северной Корее к 70-летию подписания соглашения о перемирии планируются масштабные празднования, включая военный парад.

Китайская делегация во главе с членом Политбюро ЦК КП Китая Ли Хунчжуном посетит страну для участия в торжествах. Визит состоится по приглашению Центрального комитета правящей Рабочей партии КНДР и правительства.

Это первый известный случай, когда Северная Корея приглашает иностранных гостей, когда страна в 2020 году закрыла границу с целью сдерживания пандемии COVID-19.

Корейское соглашение о перемирии было подписано 27 июля 1953 года. Документ подписали представлявший командование ООН генерал-лейтенант армии США Уильям Гаррисон, северокорейский генерал Нам Иль, представлявший Корейскую народную армию и Китайскую народную добровольческую армию.
  • Вчера, 20:56
  • DTV
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