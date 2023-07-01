Власти КНДР разрешили партийно-правительственной делегации Китая посетить страну для участия в торжествах к 70-летию перемирия в Корейской войне. Об этом 24 июля сообщает Yonhap, пишет korrespondent.net.
В Северной Корее к 70-летию подписания соглашения о перемирии планируются масштабные празднования, включая военный парад.
Китайская делегация во главе с членом Политбюро ЦК КП Китая Ли Хунчжуном посетит страну для участия в торжествах. Визит состоится по приглашению Центрального комитета правящей Рабочей партии КНДР и правительства.
Это первый известный случай, когда Северная Корея приглашает иностранных гостей, когда страна в 2020 году закрыла границу с целью сдерживания пандемии COVID-19.
Корейское соглашение о перемирии было подписано 27 июля 1953 года. Документ подписали представлявший командование ООН генерал-лейтенант армии США Уильям Гаррисон, северокорейский генерал Нам Иль, представлявший Корейскую народную армию и Китайскую народную добровольческую армию.