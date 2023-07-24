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В Израиле автомобиль въехал в толпу протестующих. Водителя задержали

В Израиле автомобиль въехал в толпу протестующих. Водителя задержали

Израильская полиция сообщила, что на шоссе в центральном районе страны легковой автомобиль въехал в толпу протестующих, в результате чего трое человек были ранены.

Водитель одного из автомобилей, который протаранил толпу манифестантов на стихийном митинге в Израиле, задержан полицией.

Подозреваемым оказался 20-летний житель одного из населенных пунктов в Шароне, сообщила израильская полиция 24 июля, передает iz.ru

«Полицейские недавно задержали жителя одного из населенных пунктов в Шароне по подозрению в причинении вреда протестующим на шоссе 531, где три человека получили легкие травмы», — сказано в сообщении.

В полицейском департаменте добавили, что на поиски нарушителя на белом авто полиция бросила все силы, как только получила сигнал. Начались масштабные поиски, которые увенчались поимкой 20-летнего владельца авто. Расследование инцидента продолжается.

На видео с места, где автомобиль протаранил толпу протестантов, видно, как люди с флагами пытаются перекрыть проезжую часть. Автомобили сбрасывают скорость и пытаются медленно преодолевать место стихийного митинга, как вдруг из-за тягача с краном вырывается белый фургон, обгоняет тягач и едет прямо сквозь толпу. Сзади люди бьют авто древками от флагов, кричат, но фургон вырывается из затора, встраивается на левую полосу и уезжает.

Протесты и попытки перекрыть движение на трассах усилились в Израиле 24 июля после того, как парламент страны одобрил первый законопроект в рамках судебной реформы. Депутаты от оппозиции покинули пленарное заседание израильского парламента в знак протеста, что привело к единогласному принятию документа.

22 июля к Иерусалиму пришла толпа митингующих. Протестный марш начался несколько дней назад. Тогда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города. Большая часть маршрута проходила в сильную жару, участникам приходилось двигаться в гору.

23 июля газета The Times of Israel сообщила, что около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля откажутся добровольно являться на службу, в случае если будет продвигаться судебная реформа. Аналогичное заявление днем ранее сделали пилоты израильских военно-воздушных сил.

В тот же день американский президент Джо Байден заявил, что властям Израиля стоит избегать поспешных решений в контексте судебной реформы. По его словам, в текущем виде инициатива только сильнее разобщает людей и провоцирует волнения.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой, в частности, речь идет о праве отменять решения Верховного суда по законам и правительственным инициативам, а также о возможности назначать его судей.

  • Сегодня, 09:08
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