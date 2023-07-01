В ходе прокурорской проверки по заявлению жителя села Чобручи Слободзейского района был выявлен факт незаконного привлечения его к админответственности за допущенное произрастание карантинных сорняков амброзии.
Постановлением административной комиссии при администрации с. Чобручи местный житель был привлечен к ответственности и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 10 РУ МЗП, что составляет 184 рубля.
Как показала проверка, протокол об административном правонарушении, составленный инспектором профильного подразделения Слободзейского РОВД, был составлен без достаточных на то оснований, т.е. в отношении ненадлежащего субъекта, сообщается на сайте Прокуратуры республики.
В частности, в ходе прокурорской проверки установлено, что амброзия произрастала на придомовой территории соседнего домовладения, за которым на протяжении более 25 лет никто не ухаживает. В связи с выявленным нарушением в Слободзейский районный суд прокурором был принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен, дело об административном правонарушении направлено на новое рассмотрение в орган, постановивший незаконное решение. Кроме того, в адрес руководства Слободзейского РОВД прокурором направлено письмо о недопущении нарушений при составлении протоколов об административных правонарушениях.
При этом органы прокуратуры призывают граждан, во избежание случаев обоснованного привлечения к ответственности, следить за территориями в границах, определенных земельным законодательством и Правилами благоустройства и озеленения населенных пунктов, вовремя уничтожить сорную растительность, в том числе и амброзию, которая, как известно, опасна для здоровья. Во время цветения она образует огромное количество пыльцы, многократное вдыхание которой вызывает заболевание аллергией с сопутствующими симптомами: повышение температуры, слезотечение, конъюнктивит, ухудшение зрения, в тяжелых случаях – отек легких.
Ежегодно в Республике и в Слободзейском районе, в частности, с целью обеспечения безопасности населения, а также предотвращения случаев массовых заболеваний, правоохранители проводят рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на выявление и уничтожение массово произрастающих карантинных сорняков.
В соответствии с требованиями действующего законодательства владельцы земельных участков должны содержать принадлежащие им территории в надлежащем виде, осуществлять борьбу с сорной растительностью. Помимо обязанности следить за территориями в границах отвода (согласно техническому паспорту объекта), жителям Слободзейского района также надлежит следить за всей прилегающей к нему территорией до прибордюрной части дороги, не менее 10 метров по периметру.
Указанные границы уборки территории владельцами домовладений определены пунктом 8 Правил благоустройства и озеленения населенных пунктов Слободзейского района, утвержденных решением 7 сессии 25 созыва Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея. Соответствующие правила, в которых определяются конкретные для каждого района, города параметры благоустройства, утверждены отдельно в иных районах и городах Республики.
Согласно статье 10.1. Кодекса ПMP об административных правонарушениях несоблюдение правил борьбы с карантинными растениями и сорняками влечет за собой ответственность в виде наложения штрафа на граждан в размере до 20 РУ МЗП, на должностных лиц до 60 РУ МЗП, на юридических лиц до 200 РУ МЗП.
Следует отметить, что органами прокуратуры в постоянном режиме проводится работа по обеспечению законности при привлечении виновных лиц к юридической ответственности.