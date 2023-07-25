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В Турции огонь лесных пожаров вплотную подошел к отелям

В Турции огонь лесных пожаров вплотную подошел к отелям
Фото: Sputnik / Бурджу Окутан

Турецкие власти сообщили в ночь на вторник, что предпринимают усилия по тушению лесных пожаров в трех районах провинции Анталья и еще двух провинциях страны, передает ria.ru.

"Продолжаем бороться с лесными пожарами в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Маниса и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш (на юго-востоке - ред.)", - сообщил Генеральный департамент лесного хозяйства Турции в Twitter.

Как сообщает Генеральный департамент лесного хозяйства Турции, борьба с огнем развернулась на территории трех провинций — Антальи, Манисы и Кахраманмараш. Что касается Антальи, то там огонь бушует в трех районах, в том числе в Кемере. Кемер – это одно из самых популярных направлений для туристов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан в понедельник внимательнее относиться к лесам и не допускать ни малейшего источника огня у лесов.

По его словам, в тушении лесных пожаров уже задействованы 24 самолета, 100 вертолетов и десять БПЛА, а также 25 тысяч пожарных, также на помощь Турции прибыли два российских самолета-амфибии.

По словам очевидцев, лесные пожары видно из отелей NG Phaselis Bay, Queen's Park Resort, Mirage Park Resort, Mirada del mar, Elamir и другие. Как сообщают турецкие власти, пожарные бригады пытаются остановить распространение огня.

Туристы рассказали, что огромное пламя от лесных пожаров практически подобралось к отелям в посёлке Гёйнюк. Яркий огонь видно даже из самых отдалённых населённых пунктов. Ситуацию осложняет сильный ветер, из-за чего стихия приближается к жилым районам, сообщает life.ru.

В турецком Кемере лесные пожары вплотную подошли к отелям. В распоряжении «Известий» появилось видео, снятое одним из постояльцев отеля Elamir во вторник, 25 июля.

На них можно увидеть зарево от лесного пожара. Леса горят буквально в нескольких километрах от курортной зоны.
В Турции огонь лесных пожаров вплотную подошел к отелям
Фото: ИЗВЕСТИЯ

В нескольких отелях возникли перебои с электричеством, но объявлять эвакуацию в администрации Кемера не планируют. Справиться с огнем мешает установившаяся в Турции экстремальная жара.

Ранее, 24 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями. Он также подчеркнул, что Турция отправила самолет-амфибию и один пожарный самолет в Грецию для борьбы с крупным лесным пожаром на острове Родос.

  • Сегодня, 10:14
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