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В России предложили увеличить пошлины на ввоз импортных вин

В России предложили увеличить пошлины на ввоз импортных вин

Минэкономразвития РФ разработан проект постановления правительства, которым предусматривается повышение размера ставок ввозных таможенных пошлин на импорт вин из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее $1,5 за литр. Об этом «Ведомостям» сообщил федеральный чиновник, знакомый с текстом документа. По его словам, размер ставки был рассчитан так, «чтобы данная мера была чувствительной как контрсанкция». При этом пока правительство не приняло окончательного решения по документу, уточнил он.

Представитель Минфина РФ сообщил, что повышение пошлин прорабатывалось комиссией по таможенно-тарифному регулированию при Минэке «для защиты отечественных производителей».

По словам собеседника издания, правительство ещё не приняло окончательного решения по пошлинам. Представитель Минфина отметил, что повышение пошлин «для защиты отечественных производителей» прорабатывалось комиссией по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития. Необходимо было выработать сбалансированное решение, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей, уточнил он.

В Минфине РФ заверили, что обсуждаемая мера позволит «сохранить стабильность цен на российском рынке вина». По словам исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, повышение ударит по недорогому сегменту, стоимость таких напитков вырастет примерно в два раза. В целом рост цен в рознице может составить не менее 10%, пишет rns.online.

Гендиректор «Infoline Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что инициатива станет импульсом для развития отечественного виноделия. Российские компании начнут инвестировать больше средств в выращивание винограда, в результате чего такое сырье станет возможно полностью заместить импорт. В свою очередь ритейлерам станет выгоднее продвигать отечественную продукцию, полагает аналитик.

Ранее депутаты предложили запретить продажу и «продвижение» в общепите и транспорте вина из недружественных стран. В 2023 году доля российских вин на рынке выросла до 55%.
  • Сегодня, 10:28
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