25 июля около двух часов дня спасатели городского пляжа в Тирасполе увидели недалеко от буйков человека, который странно плыл.
Один из спасателей подплыл к нему и вытащил на берег. Мужчина был без признаков жизни. Специалисты ГУпЧС начали проводить сердечно-лёгочную реанимацию до приезда скорой помощи. Затем реанимационные действия продолжили медики неотложки. Но это было безуспешно. Мужчина скончался, передает пресс-центр МВД ПМР.
Выяснилось: 62-летний тираспольчанин отдыхал за территорией городского пляжа. Там же, по словам очевидцев, вошёл в воду, нырнул и скрылся из вида.
Выясняются обстоятельства трагедии и причина смерти горожанина.