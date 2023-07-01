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Ещё одна смерть на Днестре

Ещё одна смерть на Днестре

25 июля около двух часов дня спасатели городского пляжа в Тирасполе увидели недалеко от буйков человека, который странно плыл.

Один из спасателей подплыл к нему и вытащил на берег. Мужчина был без признаков жизни. Специалисты ГУпЧС начали проводить сердечно-лёгочную реанимацию до приезда скорой помощи. Затем реанимационные действия продолжили медики неотложки. Но это было безуспешно. Мужчина скончался, передает пресс-центр МВД ПМР.

Выяснилось: 62-летний тираспольчанин отдыхал за территорией городского пляжа. Там же, по словам очевидцев, вошёл в воду, нырнул и скрылся из вида.

Выясняются обстоятельства трагедии и причина смерти горожанина.
  • Вчера, 22:18
  • DTV
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