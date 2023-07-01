Продолжается государственная поддержка отечественных производителей молока.
Во втором квартале этого года заявки на получение дотаций за сданное молоко на промышленную переработку подали 44 хозяйствующих субъекта, в том числе 32 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Общий объем молока, поступивший на промышленную переработку и подлежащий дотированию, за апрель-июнь этого года составил 4 942,6 тонны.
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР на счета получателей дотаций были перечислены денежные средства в размере 4 млн 942 тыс. 651 рубль. Размер дотаций остался прежним: 1 рубль за 1 килограмм молока коровьего при базисной жирности 3,5%.
По-прежнему лидирующее положение среди субъектов, получающих «молочные дотации», занимают животноводы Рыбницкого района. А именно: 69% производимого молока в Приднестровье, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
Благодаря государственной поддержке объёмы молока, сданного на промышленную переработку, с каждым годом только увеличиваются. Эта тенденция связана не только с увеличением поголовья дойного стада в животноводческих хозяйствах, но и ростом молочной продуктивности самих животных. В некоторых хозяйствах среднегодовой надой на одну корову составляет более 9 тыс. кг.
Предоставленные государством финансовые средства животноводы направляют на улучшение условий кормления и содержания животных, приобретение специализированной техники, формирование сбалансированной кормовой базы.
Поддержка молочной отрасли в виде дотаций в Приднестровье осуществляется с 2018 года. Меры государственной поддержки, в части предоставления дотаций за сданное на переработку молоко, государство намерено продолжить для достижения самообеспеченности республики в молочных продуктах.