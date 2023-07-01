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Около 5 миллионов рублей дотаций было перечислено производителям молока

Около 5 миллионов рублей дотаций было перечислено производителям молока

Продолжается государственная поддержка отечественных производителей молока.

Во втором квартале этого года заявки на получение дотаций за сданное молоко на промышленную переработку подали 44 хозяйствующих субъекта, в том числе 32 крестьянских (фермерских) хозяйства.

Общий объем молока, поступивший на промышленную переработку и подлежащий дотированию, за апрель-июнь этого года составил 4 942,6 тонны.

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР на счета получателей дотаций были перечислены денежные средства в размере 4 млн 942 тыс. 651 рубль. Размер дотаций остался прежним: 1 рубль за 1 килограмм молока коровьего при базисной жирности 3,5%.

По-прежнему лидирующее положение среди субъектов, получающих «молочные дотации», занимают животноводы Рыбницкого района. А именно: 69% производимого молока в Приднестровье, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.

Благодаря государственной поддержке объёмы молока, сданного на промышленную переработку, с каждым годом только увеличиваются. Эта тенденция связана не только с увеличением поголовья дойного стада в животноводческих хозяйствах, но и ростом молочной продуктивности самих животных. В некоторых хозяйствах среднегодовой надой на одну корову составляет более 9 тыс. кг.

Предоставленные государством финансовые средства животноводы направляют на улучшение условий кормления и содержания животных, приобретение специализированной техники, формирование сбалансированной кормовой базы.

Поддержка молочной отрасли в виде дотаций в Приднестровье осуществляется с 2018 года. Меры государственной поддержки, в части предоставления дотаций за сданное на переработку молоко, государство намерено продолжить для достижения самообеспеченности республики в молочных продуктах.
  • Вчера, 22:33
  • DTV
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