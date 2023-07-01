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Крупнейшие банки Молдовы приостановили работу с системой денежных переводов "Юнистрим"

Крупнейшие банки Молдовы приостановили работу с системой денежных переводов "Юнистрим"
Фото: plusworld.ru

Несколько крупнейших банков Молдовы приостановили работу с системой денежных переводов "Юнистрим" на неопределенный срок.

О приостановке оказания услуг в системе "Юнистрим" корреспонденту ТАСС сообщили в Молдова-Агроиндбанке, Молдинконбанке, а также Викториабанке, которые располагают крупнейшими активами и сетью филиалов в республике.

Вместе с тем возможность получения денежных переводов через "Юнистрим" сохраняется в Молдове благодаря другим финансовым учреждениям. В частности, данная система работает в Финкомбанке.

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что Кишинев не присоединяется к санкциям Запада, поскольку они больше ударят по самой республике, чем по России. При этом она подчеркнула, что молдавские банки и авиаперевозчики соблюдают эти санкции, а правительство не будет помогать РФ обходить их в торговле.
  • Вчера, 22:46
  • DTV
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