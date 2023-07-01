В Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» были внесены изменения и дополнения.
Законом Приднестровья от 12 июля 2023 года «О внесении изменения и дополнения в Закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» предусмотрено:
- изменение требований к гражданам, претендующим на получение государственной субсидии, вступающее в силу по истечении 14 (четырнадцати) дней после дня официального опубликования, то есть с 27 июля 2023 года.
Так, в отношении лиц, у которых площадь проданного жилого помещения составляла менее 12 квадратных метров на 1 члена молодой семьи в общей с иными лицами собственности жилья, временные ограничения (на протяжении 3 (трех) лет) на возможность обращения в ведомственную комиссию не распространяются;
- расширение категорий получателей государственной субсидии на приобретение жилья работниками (служащими) Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики, Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской Республики, вступающее в силу с 1 января 2024 года.
Закон Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2020 года № 22-З-VI «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» (САЗ 20-7) в текущей редакции: