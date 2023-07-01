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Внесены изменение и дополнение в Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья»

Внесены изменение и дополнение в Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья»

В Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» были внесены изменения и дополнения.

Законом Приднестровья от 12 июля 2023 года «О внесении изменения и дополнения в Закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» предусмотрено:

- изменение требований к гражданам, претендующим на получение государственной субсидии, вступающее в силу по истечении 14 (четырнадцати) дней после дня официального опубликования, то есть с 27 июля 2023 года.

Так, в отношении лиц, у которых площадь проданного жилого помещения составляла менее 12 квадратных метров на 1 члена молодой семьи в общей с иными лицами собственности жилья, временные ограничения (на протяжении 3 (трех) лет) на возможность обращения в ведомственную комиссию не распространяются;

- расширение категорий получателей государственной субсидии на приобретение жилья работниками (служащими) Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики, Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской Республики, вступающее в силу с 1 января 2024 года.

Закон Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2020 года № 22-З-VI «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» (САЗ 20-7) в текущей редакции:

Внесены изменение и дополнение в Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья»
Внесены изменение и дополнение в Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья»
Внесены изменение и дополнение в Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья»
Внесены изменение и дополнение в Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья»
Внесены изменение и дополнение в Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья»
Внесены изменение и дополнение в Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья»
Внесены изменение и дополнение в Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья»
Внесены изменение и дополнение в Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья»
minsoctrud.gospmr.org
  • Сегодня, 06:00
  • DTV
  • Просмотров: 16
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