В Молдову прибыл генерал-адъютант Национальной гвардии Северной Каролины, генерал-майор Марвин Т. Хант.
Он встретится с руководством страны и будет наблюдать за совместными учениями саперов Молдовы и американского штата Северная Каролина, передает rupor.md.
“Во время своего пребывания в республике генерал-майор Хант встретится с представителями правительства и обсудит с ними вопросы гуманитарной деятельности, благополучие солдат и возможности для дальнейшего партнерства между Северной Каролиной и Молдовой”, – говорится в сообщении посольства США в Молдове.
Во время своего предыдущего визита в Молдову в 2020 году Хант отметил, что США продолжат оказывать помощь Национальной армии РМ в процессе модернизации. Тогда американский генерал посетил несколько воинских частей, в том числе батальон спецназначения Fulger и 22-й миротворческий батальон для ознакомления с работой и инфраструктурой этих армейских подразделений.