Согласно озвученным ведомством данным таможенной статистики, в частности, внешнеторговый оборот Приднестровья за 6 месяцев 2023 года увеличился на 7%, по сравнению с первым полугодием 2022-го. При этом импорт товаров в Приднестровье увеличился на 12%, а экспорт уменьшился на 10%.
В Государственном таможенном комитете ПМР подведены итоги работы за шесть месяцев текущего года.
По данным таможенной статистики, за 6 месяцев текущего года внешнеторговый оборот ПМР по сравнению с первым полугодием 2022-го увеличился на 108,4 миллиона долларов США (на 7%). При этом объём экспорта уменьшился на 10% и составил 36,9 миллиона долларов. Объём импорта, наоборот, увеличился на 145,3 миллиона долларов, то есть на 12%.
Внешняя торговля Приднестровья преобладает со странами Евразийского экономического союза и зафиксирована на уровне 58% от общего товарооборота. Для сравнения: со странами Европейского союза внешнеторговый оборот составил 18% от общего товарооборота ПМР, отмечает пресс-служба государственного таможенного комитета ПМР.