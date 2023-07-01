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Совет ЕС принял закон о декарбонизации морского транспорта

Совет ЕС принял закон о декарбонизации морского транспорта
Фото:www.eurisles.org

Совет ЕС утвердил во вторник закон об инициативе FuelEU maritime, направленный на сокращение углеродного следа морского сектора за счет возобновляемых и низкоуглеродных видов топлива.

"Новый закон обеспечит правовую определенность для операторов судов и производителей топлива и поможет начать крупномасштабное производство устойчивого морского топлива, тем самым в значительной степени выполнив наши климатические цели на европейском и глобальном уровнях", - заявила по этому случаю министр транспорта председательствующей в Совете ЕС Испании Ракель Санчес Хименес, пишет interfax.ru.

Основная цель инициативы FuelEU maritime, являющейся ключевой частью климатического плана ЕС Fit for 55, предусматривающего сокращение до 55% выбросов парниковых газов к 2030 году, состоит в том, чтобы увеличить спрос на возобновляемые и низкоуглеродные виды топлива и обеспечить их постоянное использование, а также сократить выбросы парниковых газов в секторе судоходства, обеспечивая при этом бесперебойную работу морского транспорта и избегая перекосов на внутреннем рынке, объясняют в Брюсселе.

"Новое законодательство направлено на то, чтобы вывести морской транспорт на траекторию климатических целей ЕС на 2030 и 2050 годы и должно сыграть фундаментальную роль в реализации европейского закона о климате", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Среди положений нового регламента ЕС, в частности, значатся "меры по обеспечению того, чтобы интенсивность выбросов парниковых газов от топлива, используемого в судоходном секторе, со временем постепенно снижалась, начиная с 2% в 2025 году до 80% к 2050 году".
  • Сегодня, 06:00
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