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Сильные ливни накрыли северную и центральную часть Молдовы

Сильные ливни накрыли северную и центральную часть Молдовы
Фото: noi.md

Вечером 25 июля, на Молдову обрушились экстремальные погодные условия. В десятках населенных пунктов страны ураган оставил тяжелые последствия: там наблюдались перебои с электричеством, поваленные деревья, разбитые автомобили, оборванные электрические кабели, перекрытые дороги.

По данным полиции Молдовы, проливные дожди и сильный ветер фиксировался в столице и на севере страны - Единецком, Глодянском, Дондюшанском, Рышканском, Окницком, Фалештском, Дрокиевском районах Бельцах.

Граждан просили не выходить из дома, так как на улице много поваленных деревьев и электрических проводов, что представляет опасность.

Полиция срочно вмешалась, чтобы оказать поддержку гражданам и помощь в ликвидации последствий.

На трассе в сторону Кишинева движение блокировано из-за упавшего дерева.

Сильные ливни накрыли северную и центральную часть Молдовы
Фото: noi.md

На 13-ом километре трассы R6 движение в сторону Кишинева было блокировано, поскольку на дорогу из-за непогоды упало дерево. Об этом сообщила полиция, отметив, что принимаются меры для устранения проблемы и разблокирования движения, пишет noi.md.

Во многих населенных пунктах Молдовы из-за непогоды прервалась подача электрической энергии. Об этом сообщило правительство республики.
"Экстремальные погодные условия этого вечера привели к отключению электроэнергии во многих населенных пунктах страны. В настоящее время власти принимают все необходимые меры для исправления ситуации. Если вы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, позвоните по номеру 112", - отмечается в сообщении Кабмина.

Сильные ливни накрыли северную и центральную часть Молдовы
Фото: noi.md
Сильные ливни накрыли северную и центральную часть Молдовы
Фото: noi.md
Сильные ливни накрыли северную и центральную часть Молдовы
Фото: noi.md
Сильные ливни накрыли северную и центральную часть Молдовы
Фото: noi.md
Сильные ливни накрыли северную и центральную часть Молдовы
Фото: noi.md
Сильные ливни накрыли северную и центральную часть Молдовы
Фото: noi.md
Сильные ливни накрыли северную и центральную часть Молдовы
Фото: noi.md
  • Сегодня, 00:26
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