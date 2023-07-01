На территории республики введён «температурный режим» на дорогах. Он предполагает, что если температура воздуха превышает отметку 29 градусов по Цельсию, то в период с 10:00 до 20:00 запрещается движение по автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием грузовых транспортных средств, общая фактическая масса которых превышает 20 тонн, передает novostipmr.com.
Запрет не распространяется на грузовые транспортные средства и (или) составы транспортных средств:
осуществляющие перевозку скоропортящейся продукции, живых животных; осуществляющие вывоз бытового мусора; осуществляющие ремонтно-восстановительные работы, а также перевозку строительных материалов, необходимых для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Приднестровской Молдавской Республики; осуществляющие перевозку опасных грузов; задействованные в уборке урожая: общая фактическая масса которых не превышает 36 тонн при наличии 4 осей; общая фактическая масса которых не превышает 38 тонн при наличии 5 осей; общая фактическая масса которых не превышает 40 тонн при наличии более 5 осей; экстренных служб, в том числе осуществляющих перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; без груза (порожние), перечисленные выше.
Информация об окончании действия режима ограничения движения будет передана гидрометцентром в дежурные части МВД и управления ГАИ. В случае отсутствия таковой водители руководствуются периодом времени, указанным на знаке с дополнительной информацией 8.5.5 «Время действия с 10:00 до 20:00».