Dnestr.TV

 
0

Президент Молдовы подписала закон о денонсации Конвенции МПА СНГ

Президент Молдовы подписала закон о денонсации Конвенции МПА СНГ
Фото: пресс-служба Исполкома СНГ

Майя Санду подписала одобренный парламентом РМ закон о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) государств - участников СНГ.

"Президент Республики Молдова постановляет промульгировать закон 209 от 20 июля 2023 года о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ", - говорится в указе, который опубликован в "Официальном мониторе" республики, пишет ТАСС.

На прошлой неделе парламент Молдовы голосами депутатов проевропейской Партии действия и солидарности денонсировал Конвенцию о МПА СНГ, подписанную в 1995 году в Минске. Решение подвергла жесткой критике оппозиция, во время обсуждения этого решения в первом чтении фракция Блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинула зал заседаний. В выступлении перед депутатами вице-спикер парламента Влад Батрынча отметил, что Молдова должна проводить взвешенную внешнюю политику. По его словам, МПА СНГ является международной платформой, которая помогает продвигать продукцию Молдовы на восточном рынке и зарабатывать сотни миллионов долларов.

После победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду ни разу не участвовала в саммитах организации. В 2023 году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдовы не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.

  • Сегодня, 11:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна