Майя Санду подписала одобренный парламентом РМ закон о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) государств - участников СНГ.
"Президент Республики Молдова постановляет промульгировать закон 209 от 20 июля 2023 года о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ", - говорится в указе, который опубликован в "Официальном мониторе" республики, пишет ТАСС.
На прошлой неделе парламент Молдовы голосами депутатов проевропейской Партии действия и солидарности денонсировал Конвенцию о МПА СНГ, подписанную в 1995 году в Минске. Решение подвергла жесткой критике оппозиция, во время обсуждения этого решения в первом чтении фракция Блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинула зал заседаний. В выступлении перед депутатами вице-спикер парламента Влад Батрынча отметил, что Молдова должна проводить взвешенную внешнюю политику. По его словам, МПА СНГ является международной платформой, которая помогает продвигать продукцию Молдовы на восточном рынке и зарабатывать сотни миллионов долларов.
После победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду ни разу не участвовала в саммитах организации. В 2023 году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдовы не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.