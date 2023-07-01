Dnestr.TV

 
0

На выставке в Турции Украина показала морской дрон MAGURA V5

На выставке в Турции Украина показала морской дрон MAGURA V5
Фото: Спецтехноэкспорт | MAGURA V5 представили на международной выставке в Стамбуле

Украинский морской беспилотник MAGURA V5 представили на международной выставке оборонной отрасли в Стамбуле International Defence Industry Fair (IDEF 2023). Об этом сообщает издание Промышленный Портал, пишет focus.ua.

По информации СМИ, многоцелевой беспилотный надводный корабль, разработанный в Украине, предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, противоминной борьбы, а также охраны морского флота и боевых миссии.

"Это доступное решение, легко запускаемое с любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в строгих условиях", – заявляют разработчики.

Заявленные характеристики:

Длина: 5500 мм или 5,5 м;
Ширина: 1500 мм или 1,5 м;
Высота над ватерлинией: 500 мм;
Крейсерская скорость: 22 узла;
Максимальная скорость: 42 узла;
Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);
Полезная нагрузка 320 кг;
Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.
  • Сегодня, 11:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна