Фото: Спецтехноэкспорт | MAGURA V5 представили на международной выставке в Стамбуле
Украинский морской беспилотник MAGURA V5 представили на международной выставке оборонной отрасли в Стамбуле International Defence Industry Fair (IDEF 2023). Об этом сообщает издание Промышленный Портал, пишет focus.ua.
По информации СМИ, многоцелевой беспилотный надводный корабль, разработанный в Украине, предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, противоминной борьбы, а также охраны морского флота и боевых миссии.
"Это доступное решение, легко запускаемое с любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в строгих условиях", – заявляют разработчики.
Заявленные характеристики:
Длина: 5500 мм или 5,5 м; Ширина: 1500 мм или 1,5 м; Высота над ватерлинией: 500 мм; Крейсерская скорость: 22 узла; Максимальная скорость: 42 узла; Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км); Полезная нагрузка 320 кг; Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.