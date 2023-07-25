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ГССИ МЮ ПМР подвел итоги работы за первое полугодие 2023 года

ГССИ МЮ ПМР подвел итоги работы за первое полугодие 2023 года

Министру юстиции Приднестровья были представлены доклады начальника ГССИ МЮ ПМР, руководителей территориальных подразделений, с информацией об основных направлениях деятельности и результативных показателях.

В частности, было отмечено, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество исполнительных производств возросло почти на 8 %. На начало 2023 года у судебных исполнителей в работе находилось 106 091 исполнительное производство. За шесть месяцев на исполнение поступили ещё 31 068 производств. На 6 % возросло и количество фактически исполненных производств. Их чуть больше 17000. Высокой остается и нагрузка на каждого судебного исполнителя, средний показатель которой - 2275 исполнительных производств, сообщается на сайте Минюста Приднестровья.

Судебные исполнители взыскали в бюджетные и внебюджетные фонды Республики, а также в доход организаций и граждан 41 039 99,89 рублей, 40100 долларов США, 10 000 евро.

Как и прежде, на особом контроле производства о взыскании заработной платы. В первом полугодии их было 334 на общую сумму 5 291 098, 86 рублей. Благодаря действиям судебных исполнителей 705 826,83 рублей удалось взыскать в пользу заявителей.

Пристальное внимание было уделено и алиментным обязательствам. Подобных производств в первом полугодии было 7811, что на 621 больше чем в аналогичный период прошлого года. Взыскателям было перечислено 11 230 507,56 рублей.

Запланированное проведение торгов по реализации арестованного имущества должников не удалось реализовать в полной мере. С января по июнь должны были провести 14 аукционов (по 25 лотам), но лишь три из них (по 7 лотам) состоялись. Стоимость реализованного имущества - 316825,16 рублей. Продажа арестованного имущества происходила и через магазины ГУП «Пристав». Сумма его реализации за шесть месяцев составила 595 320,37 рублей.

За отчетный период судебные исполнители в соответствии со ст. 44-1 Закона ПМР "Об исполнительном производстве" применили временное ограничение права граждан на выезд за пределы ПМР в отношении 1 727 должников на общую сумму 33 175 619,02 рублей.

Отмена временного ограничения права выезда за пределы ПМР была применена в отношение 238 должников, в связи с полным погашением задолженности на общую сумму 33 599 489,98 рублей. Как было отмечено, данная мера является действенной и показывает высокую эффективность в связи с полным погашением задолженности.

Судебные исполнители проводили мероприятия и по розыску должников. Было открыто 332 розыскных дела, что почти на 89 % больше количества заведенных розыскных дел в аналогичном периоде прошлого года. Это должники, имеющие исполнительные листы о взыскании задолженности в доход государства, в пользу организаций и граждан, а также о взыскании алиментов. Также, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством ПМР (установление местонахождения должника; полное погашение задолженности; направление в МВД ПМР и приобщение к уголовным делам) было прекращено 251 розыскное дело.

Подводя итог совещания и удовлетворительно оценивая деятельность Государственной службы судебных исполнителей в первом полугодии 2023 года, Министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики А.И. Тумба отметила ряд моментов, требующих более детальной проработки, а также указала на необходимость дальнейшего усиления кадрового потенциала, улучшения обозначенных показателей, устранения недочётов и неукоснительного соблюдения Закона Приднестровской Молдавской Республики "Об исполнительном производстве".
  • Сегодня, 12:19
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