Министру юстиции Приднестровья были представлены доклады начальника ГССИ МЮ ПМР, руководителей территориальных подразделений, с информацией об основных направлениях деятельности и результативных показателях.
В частности, было отмечено, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество исполнительных производств возросло почти на 8 %. На начало 2023 года у судебных исполнителей в работе находилось 106 091 исполнительное производство. За шесть месяцев на исполнение поступили ещё 31 068 производств. На 6 % возросло и количество фактически исполненных производств. Их чуть больше 17000. Высокой остается и нагрузка на каждого судебного исполнителя, средний показатель которой - 2275 исполнительных производств, сообщается на сайте Минюста Приднестровья.
Судебные исполнители взыскали в бюджетные и внебюджетные фонды Республики, а также в доход организаций и граждан 41 039 99,89 рублей, 40100 долларов США, 10 000 евро.
Как и прежде, на особом контроле производства о взыскании заработной платы. В первом полугодии их было 334 на общую сумму 5 291 098, 86 рублей. Благодаря действиям судебных исполнителей 705 826,83 рублей удалось взыскать в пользу заявителей.
Пристальное внимание было уделено и алиментным обязательствам. Подобных производств в первом полугодии было 7811, что на 621 больше чем в аналогичный период прошлого года. Взыскателям было перечислено 11 230 507,56 рублей.
Запланированное проведение торгов по реализации арестованного имущества должников не удалось реализовать в полной мере. С января по июнь должны были провести 14 аукционов (по 25 лотам), но лишь три из них (по 7 лотам) состоялись. Стоимость реализованного имущества - 316825,16 рублей. Продажа арестованного имущества происходила и через магазины ГУП «Пристав». Сумма его реализации за шесть месяцев составила 595 320,37 рублей.
За отчетный период судебные исполнители в соответствии со ст. 44-1 Закона ПМР "Об исполнительном производстве" применили временное ограничение права граждан на выезд за пределы ПМР в отношении 1 727 должников на общую сумму 33 175 619,02 рублей.
Отмена временного ограничения права выезда за пределы ПМР была применена в отношение 238 должников, в связи с полным погашением задолженности на общую сумму 33 599 489,98 рублей. Как было отмечено, данная мера является действенной и показывает высокую эффективность в связи с полным погашением задолженности.
Судебные исполнители проводили мероприятия и по розыску должников. Было открыто 332 розыскных дела, что почти на 89 % больше количества заведенных розыскных дел в аналогичном периоде прошлого года. Это должники, имеющие исполнительные листы о взыскании задолженности в доход государства, в пользу организаций и граждан, а также о взыскании алиментов. Также, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством ПМР (установление местонахождения должника; полное погашение задолженности; направление в МВД ПМР и приобщение к уголовным делам) было прекращено 251 розыскное дело.
Подводя итог совещания и удовлетворительно оценивая деятельность Государственной службы судебных исполнителей в первом полугодии 2023 года, Министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики А.И. Тумба отметила ряд моментов, требующих более детальной проработки, а также указала на необходимость дальнейшего усиления кадрового потенциала, улучшения обозначенных показателей, устранения недочётов и неукоснительного соблюдения Закона Приднестровской Молдавской Республики "Об исполнительном производстве".