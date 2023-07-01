На площадке Правительства Александр Розенберг провел оперативное совещание с руководителями исполнительных органов государственной власти и управления. В рамках обсуждения реализации протокольных поручений особое внимание уделили формированию программы Фонда капитальных вложений на следующий год. В частности, говорили об объектах системы здравоохранения и проектах, включенных в программу по отдельным направлениям.
Как сообщает пресс-служба Правительства, на сегодняшний день в ремонтных работах нуждаются несколько медицинских учреждений, расположенных в Бендерах. В центральной городской больнице необходимо заменить окна, кровлю и благоустроить прилегающую территорию. Это касается и центра амбулаторно-поликлинической помощи. Предположительная стоимость ремонта составит порядка 6 млн рублей по двум объектам. Профильные специалисты считают, что реконструкция зданий возможна в этом году. Финансирование можно произвести за счет экономии средств по ФКВ, сложившихся в Минздраве в текущем году.
«Уже на сегодняшний день есть экономия в рамках проведенных аукционов более 5 млн рублей. Мы предлагаем именно в этом году внести законодательную инициативу на рассмотрение депутатам Верховного Совета и начать ремонт этих объектов», – дополнила министр здравоохранения Кристина Албул.
Глава Правительства Александр Розенберг призвал компетентные органы в кратчайшие сроки сформировать смету работ и весь пакет необходимых документов, которые в дальнейшем направят парламентариям. Также он считает, что в первую очередь, а именно до наступления холодов, нужно заменить окна и кровлю на данных объектах. Только после этого можно заниматься благоустройством территории и строительством подъездных путей.
В рамках обсуждения формирования программы ФКВ-2024 говорили и о СВА села Гиска. Сегодня амбулатория нуждается в серьезном капитальном ремонте. Как доложила Кристина Албул, целесообразности в этом нет. Лучшим решением проблемы станет строительство современного модульного фельдшерско-акушерского пункта или сельской врачебной амбулатории. Данный вопрос в дальнейшем будет еще дорабатываться. Планируется включить объект в смету расходов Фонда капвложений на 2024 год.
Одной из ключевых тем повестки дня стало обсуждение плана обновления кухонь в школах, детских садах, средне специальных учебных заведениях, которое будет проходить в рамках Программы модернизации пищевых блоков в образовательных учреждениях. Проект включен в программу Фонда капвложений и предусматривает капитальный ремонт соответствующих объектов, обновление систем вентиляции и замену технологического оборудования при необходимости.
Как пояснила исполняющая обязанности министра экономического развития Алевтина Слинченко, на данный момент формируется информация по потребностям на 2024 — 2027 годы. Так, город Тирасполь представил список из 63 объектов, требующих ремонта. Подобных пищеблоков по республике, требующих внимания, немало. В настоящее время их капитальный ремонт, как правило, осуществляется за счет средств муниципальных бюджетов. Например, за последние два года в Григориополе были отремонтированы шесть пищеблоков.
Глава Правительства Александр Розенберг отметил необходимость формирования единого подхода при составлении программы и расстановке приоритетов. Это позволит создать долгосрочную и устойчивую программу, охватывающую все необходимые работы.
«Нужны какие-то точки опоры, из чего мы исходим. Тогда на это надо будет закладывать соответствующее финансирование и делать ее, наверное, действительно долгосрочной. Мы за короткое время все не сделаем. Если это ФКВ, то мы в Фонде должны предусмотреть соответствующий лимит, — подчеркнул Александр Розенберг и нацелил на совместную работу ведомства. — Вы должны коллективно выработать критерий, чтобы было понятно, в каких пропорциях, как распределяется, из чего исходим и что делаем по пищеблокам. Чтобы все думали одинаково и в одном ключе работали».
Министерству экономического развития было поручено проработать совместно с заинтересованными сторонами единый механизм подачи информации и включения объектов. Это позволит принять обоснованные решения и обеспечить эффективную работу Программы.
Продолжило оперативное совещание изучение графика закупки школьных автобусов на следующие три года. Было отмечено, что в 2021 году уже было приобретено 12 школьных автобусов. Они распределены между Рыбницким, Каменским, Дубоссарским и Слобозейским районами. В 2024 году планируется закупить еще 7 за счет средств Фонда капитальных вложений. Предварительная сумма закупки составит порядка 9,2 млн рублей.
На следующие два года также предполагается закупка автобусов: на 2025 год планируется выделить 11 млн рублей, а на 2026 год — 8,5 млн рублей. Глава Правительства Александр Розенберг обратил внимание на важность рационального обоснования потребностей в автотранспорте. Он подчеркнул необходимость тщательного анализа и контроля поступающих заявок от глав администраций, а также учета дальнейшей эксплуатации и ремонта машин.
В завершении оперативного совещания Александр Розенберг акцентировал внимание на том, что фиксируются случаи завышения сметной стоимости объектов за счет того, что не применяются местные строительные материалы. Об этом в том числе говорил Глава государства. Возникают ситуации, когда при наличии определенного вида стройматериала собственного производства предлагается использование зарубежного аналога. Такой подход Премьер считает неправильным.
Председатель Правительства выразил мнение, что все профильные организации, которые занимаются проектированием объектов по Фонду капвложений, должны формировать проектно-сметную документацию с учетом использования исключительно местных строительных материалов. Данное требование будет актуально для тех стройматериалов, которые выпускается в республике. В первую очередь речь идет о нерудных строительных материалах, цементе, бетоне, металлопрокате, тротуарной плитке и прочем. Кроме того, распорядители кредитов при изучении предоставленных смет, в том числе ведомости материалов, также должны контролировать этот момент.
«Максимально все должно быть на местных материалах», — подчеркнул Премьер.
Премьер поручил подготовить проект правового акта Правительства о приоритетном использовании местных материалов при производстве строительных работ в рамках ФКВ. Он установит новые требования к формированию проектно-сметной документации по всем направлениям, в том числе дорожному строительству.
Также Премьер поручил провести полный анализ нормативной базы, в которой обозначены конечные критерии строительных работ. При формировании лотов эталоном должны выступать Строительные нормы и правила, ГОСТы, которые на сегодняшний день требуют актуализации. К работе по приведению нормативной базы к современным требованиям привлекут ряд профильных организаций.
В том числе Александр Розенберг обозначил необходимость в выработке единообразного подхода к добыче и реализации для нужд ФКВ нерудных материалов.
Все озвученные поручения остаются на личном контроле Премьера. При этом Александр Розенберг нацелил коллег на эффективное решение ряда вопросов, связанных с реализацией программ развития. Важно нарастить темпы строительных и восстановительных работ в текущем году и формирование программы 2024 года.