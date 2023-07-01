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Из Украины в Молдову попытались вывезти скрипку Страдивари

Из Украины в Молдову попытались вывезти скрипку Страдивари

Госпогранслужба Украины сообщила о попытке вывоза из страны скрипки работы итальянского мастера конца XVII - начала XVIII века Антонио Страдивари.

"Музыкальный инструмент 1730 года производства нашли во время погранично-таможенного контроля в салоне рейсового автобуса в пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" (на украинско-молдавской границе) в Одесской области. Скрипку передали экспертам", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, передает noi.md.

На фото видно, что скрипка находилась в футляре. На инструменте можно прочесть полустертую надпись: "Stradivarius Cremonenus ... Faciebat Anno 17 ..." ("Страдивари из Кремоны ... Сделана в году 17...").

Как сообщили в одесской таможенной службе изданию "Вести", личность гражданки Украины, которая пыталась вывезти инструмент в Молдову, установлена.

По данным таможенной службы Одесской области, в апреле 2023 года подобная находка была обнаружена в багаже гражданина Украины, который пытался вывезти раритет в Болгарию.

Антонио Страдивари (1644-1737) - итальянский скрипичный мастер, который разработал собственную технологию изготовления смычковых инструментов, обладающих уникальным звучанием. До наших дней сохранилось около 600 инструментов, которые хранятся в крупнейших галереях мира, а в случае попадания на аукцион их цена исчисляется миллионами долларов. Ученые до сих пор пытаются разгадать секрет акустических характеристик скрипок Страдивари, предполагая, что он заключается в особом рецепте лака, которым покрыт инструмент, либо в химическом составе, которым мастер обрабатывал древесину.
  • Сегодня, 20:39
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