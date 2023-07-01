Правительством Приднестровья установлены предельные уровни тарифов на услуги почтовой связи (пересылка письменной корреспонденции, посылок, денежных переводов) на следующий год.
Предельные уровни тарифов на услуги почтовой связи на 2024 год:
Письма простые - междугородние – от 6,15 до 19,70 руб. в зависимости от веса отправления; - местные – от 5,70 до 16,70 руб. в зависимости от веса отправления.
Почтовые карточки простые - междугородние – 5,05 руб.; - местные – 4,70 руб.
Мелкие пакеты простые - междугородние – от 4,55 до 41,05 руб. в зависимости от веса отправления; - местные – от 4,55 до 41,05 руб. в зависимости от веса отправления.
Посылки - простая – 46,20 руб. плюс 22,75 руб. за каждый кг веса; - «хрупкая» или «громоздкая» – 46,20 руб. плюс 34,15 руб. за каждый кг веса; - «хрупкая» и «громоздкая» – 46,20 руб. плюс 45,50 руб. за каждый кг веса.
Посылки благотворительные - простая – 23,10 руб. плюс 11,40 руб. за каждый кг веса; - «хрупкая» или «громоздкая» – 23,10 руб. плюс 17,10 руб. за каждый кг веса; - «хрупкая» и «громоздкая» – 23,10 руб. плюс 22,80 руб. за каждый кг веса.
Пересылка денежного перевода - до 450 рублей включительно – 0,05 руб. за каждый рубль пересылаемой суммы; - свыше 450 рублей – 0,01 руб. за каждый рубль пересылаемой суммы.
Пересылка алиментов - до 450 рублей включительно – 0,03 руб. за каждый рубль пересылаемой суммы; - свыше 450 рублей – 0,01 руб. за каждый рубль пересылаемой суммы.
Заказное почтовое отправление – 8,70 руб. плюс тариф за соответствующее почтовое отправление.