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Тарифы почтовой связи на 2024 год

Тарифы почтовой связи на 2024 год

Правительством Приднестровья установлены предельные уровни тарифов на услуги почтовой связи (пересылка письменной корреспонденции, посылок, денежных переводов) на следующий год.

Предельные уровни тарифов на услуги почтовой связи на 2024 год:

Письма простые
- междугородние – от 6,15 до 19,70 руб. в зависимости от веса отправления;
- местные – от 5,70 до 16,70 руб. в зависимости от веса отправления.

Почтовые карточки простые
- междугородние – 5,05 руб.;
- местные – 4,70 руб.

Мелкие пакеты простые
- междугородние – от 4,55 до 41,05 руб. в зависимости от веса отправления;
- местные – от 4,55 до 41,05 руб. в зависимости от веса отправления.

Посылки
- простая – 46,20 руб. плюс 22,75 руб. за каждый кг веса;
- «хрупкая» или «громоздкая» – 46,20 руб. плюс 34,15 руб. за каждый кг веса;
- «хрупкая» и «громоздкая» – 46,20 руб. плюс 45,50 руб. за каждый кг веса.

Посылки благотворительные
- простая – 23,10 руб. плюс 11,40 руб. за каждый кг веса;
- «хрупкая» или «громоздкая» – 23,10 руб. плюс 17,10 руб. за каждый кг веса;
- «хрупкая» и «громоздкая» – 23,10 руб. плюс 22,80 руб. за каждый кг веса.

Пересылка денежного перевода
- до 450 рублей включительно – 0,05 руб. за каждый рубль пересылаемой суммы;
- свыше 450 рублей – 0,01 руб. за каждый рубль пересылаемой суммы.

Пересылка алиментов
- до 450 рублей включительно – 0,03 руб. за каждый рубль пересылаемой суммы;
- свыше 450 рублей – 0,01 руб. за каждый рубль пересылаемой суммы.

Заказное почтовое отправление – 8,70 руб. плюс тариф за соответствующее почтовое отправление.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Вчера, 21:02
  • DTV
  • Просмотров: 41
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