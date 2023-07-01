В правительстве Молдовы сообщили, что количество аккредитованных дипломатов и технико-административных сотрудников, работающих в посольстве Российской Федерации в Кишиневе, будет сокращено с 84 до 25.
После того, как вице-премьер Нику Попеску объявил на заседании правительства о сокращении числа российских дипломатов, аккредитованных в Республике Молдова, Министерство иностранных дел и европейской интеграции выступило с разъяснениями.
Так, согласно решению молдавских властей, на нынешнем этапе представительство каждого государства, исходя из принципа паритета, должно составлять 10 дипломатических должностей и 15 административно-технических и служебных должностей.
В настоящее время Республика Молдова имеет шесть дипломатов, аккредитованных в Российской Федерации, в то время как российские власти имеют в молдове 40 дипломатов, помимо технического персонала посольства России, сообщает Noi.md
Согласно дипломатической ноте МИДЕИ, переданной российской стороне в ходе встречи, вышеуказанное решение молдавских властей должно быть выполнено до 15 августа.
Официальный представитель МИД РФ назвала это очередным шагом Кишинева к разрушению двусторонних отношений с Москвой
Россия не оставит без ответа решение Молдовы сократить численность посольства РФ, это очередной шаг Кишинева к разрушению двусторонних отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, сообщает ТАСС.
"Мы расцениваем это как ничем не обоснованные и недружественные действия, которые не останутся без ответа. Это очередной шаг к разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима", - сказала она, комментируя соответствующий шаг Молдавии.
"Что касается так называемого расследования, в котором содержится голословное обвинение в адрес российского посольства в Кишиневе и его сотрудников в шпионской деятельности, - это какой-то опус, фэнтезийный рассказ, он к реальности не имеет никакого отношения. Наши дипломаты и диппредставительства в Молдавии строго соблюдают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года", - указала она.
Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что официальный Кишинев принял решение сократить численность персонала российского посольства. По словам Попеску, причиной такого шага стали подозрения, что "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране". Он добавил, что представители посольства России были проинформированы об этом, пишет информационное агентство.
Пресс-секретарь президента России назвал сокращение дипмиссии России продолжением недружественной линии Молдовы
Русофобия в Молдове часто не находит отклика среди людей, но руководство страны рубит все канаты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове, часто не находит питательной среды среди людей. Люди, насколько мы знаем, вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии. Само руководство рубит все канаты. Это плохо", - сказал он, комментируя решение Кишинева сократить численность дипмиссии РФ.
При этом Песков отметил, что решение Молдовы сократить численность российской дипломатической миссии является "продолжением недружественной линии нынешнего руководства республики" по отношению к РФ.
"К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние. Можно только выражать сожаление в этой связи", - отметил представитель Кремля.
"Но разумеется, подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности", - заключил Песков.