Фото: ТАСС / AP Photo / Julia Nikhinson/Мохамед Базум
Военные Нигера заявили в эфире национального телевидения о том, что президент страны Мохамед Базум смещён с должности. Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, они объявили о закрытии границ страны и введении комендантского часа, передает life.ru.
Напомним, сообщения о мятеже в Нигере появились накануне, 26 июля. От президента Мохамеда Базума потребовали отставки, однако он отказался покидать должность. За главу государства выступила и армия страны.
Генсек ООН призвал военных мятежников в Нигере освободить президента страны, передает ТАСС.
енеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в среду военных мятежников в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить президента Мохамеда Базума. Об этом говорится в сообщении офиса главы всемирной организации.
Ранее военные мятежники Республики Нигер объявили об отстранении с поста президента страны Базума и закрытии границ республики. "Генеральный секретарь резко осуждает неконституционную смену власти в стране, которая была объявлена 26 июля. Он глубоко озабочен помещением под стражу президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и состоянием его здоровья. Он призывает всех причастных к этому предосудительному акту немедленно и без каких-либо условий освободить президента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ООН.
США призывали к немедленному освобождению президента Нигера, пишет interfax.ru
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает президента Нигера Мохамеда Базуму и призывают к его немедленному освобождению.
"Я разговаривал с президентом Базума ранее этим утром и ясно дал понять, что Соединенные Штаты решительно поддерживают его как демократически избранного президента Нигера", - сказал Блинкен журналистам в Новой Зеландии.
"Мы призываем к его немедленному освобождению", - добавил он.
Ранее военные в эфире национального телевидения Нигера заявили о свержении Базума.
"Границы страны закрыты, и по всей стране объявлен комендантский час", - цитирует телеканал Al Jazeera полковника Амаду Абдрамане.
Он добавил, что работа всех учреждений республики приостановлена.
По его словам, военные выступили против президента "из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления". Абдрамане также предостерег иностранные государства от вмешательства во внутреннюю политику Нигера.
26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против нигерийского лидера.
Телеканал CNN сообщил, что Базум был схвачен президентской гвардией, что привело к протестам в столице и вызвало предупреждения региональных властей о готовящемся государственном перевороте.
Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован президентской гвардией в среду утром по местному времени и содержится в президентском дворце в столице Ниамее вместе с Базумом, сообщил телеканал.