В ходе весеннего этапа зарыбления и биологической мелиорации в рыбохозяйственные водоёмы Приднестровья выпущено порядка 3 миллионов 570 тысяч 800 рыб. Общий вес составил 7 тонн 870 килограммов 300 граммов.
В реку Днестр и Кучурганское водохранилище выпущены разновозрастные группы промысловых видов рыб. Среди них: белый амур, белый и пестрый толстолобики, карп, карась, судак, лещ, тарань. Таковы итоги проделанной в первой половине года работы, которые подвело Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья, сообщает Минсельхозприроды ПМР.
Минсельхозприроды ПМР мероприятия по зарыблению и биологической мелиорации провело за счет средств Республиканского экологического фонда ПМР. В результате в реку Днестр выпущено 6 тонн 9 килограммов годовиков карпа, карася, белого амура, белого и пестрого толстолобиков общей численностью 197 тысяч 900 штук.
ЗАО «Молдавская ГРЭС» выпустило в Кучурганское водохранилище рыб разновозрастных групп общим весом 961 килограмм 300 граммов, в количестве 3 миллионов 347 тысяч 900 штук. А именно:
- в счет компенсации за ущерб, причиненный работой водозаборных сооружений станции в 2021 году, выпущена личинка судака, леща и тарани весом 1 килограмм 943 грамма, в количестве 1 миллиона 943 тысяч штук,
- в целях поддержания популяций туводных видов рыб выпущена личинка судака, леща, тарани весом 1 килограмм 357 граммов, в количестве 1 миллиона 357 тысячи штук,
- зарыбление годовиком растительноядных видов рыб, т.е. белым амуром и толстолобиком, весом 958 килограммов и количеством 47 тысяч 900 штук.
ОАО «Бендерский речной порт» в счет ущерба, нанесенного рыбным запасам производством дноуглубительных работ, выпустило в реку Днестр 900 килограммов годовика карася в количестве 25 тысяч штук.
Напомним, мероприятия по зарыблению и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоёмов Приднестровья направлены на сохранение, восстановление и рациональное использование водных биологических ресурсов республики.