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Санду считает, что вопрос о вступлении Молдовы в НАТО должен решать народ

Санду считает, что вопрос о вступлении Молдовы в НАТО должен решать народ
Изображение: открытые источники

По словам молдавского президента, нейтральный статус страны закреплен в конституции и основная часть населения выступает за его сохранение. Так же она заявила, что Молдова надеется быть готовой к вступлению в ЕС к концу десятилетия.

Вопрос вступления Молдавии в НАТО может обсуждаться в том случае, если за это выскажется большинство населения. Об этом заявила президент страны Майя Санду, передает ТАСС.

"Мы обеспокоены безопасностью Молдавии. Но Молдавия - демократическая страна. Вопрос о вступлении в НАТО должен решаться народом. Если большинство выскажется за вступление в НАТО, это уже другой разговор", - сказала она в интервью газете Die Presse.

Санду отметила, что нейтральный статус страны закреплен в конституции и основная часть населения выступает за его сохранение.

Так же она заявила, что Молдова надеется быть готовой к вступлению в ЕС к концу десятилетия.

Страна рассчитывает, что будет готова к вступлению в Евросоюз к концу десятилетия. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Мы хотим быть готовыми к вступлению в ЕС к концу десятилетия", - сказала она в интервью газете Die Presse.

Санду выразила надежду, что переговоры о вступлении запустят в начале следующего года. "Мы упорно работаем над выполнением девяти условий Еврокомиссии. Ее первые оценки были положительными", - отметила политик.

Летом прошлого года главы государств и правительств стран - участниц Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в сообщество.

  • Вчера, 22:23
  • DTV
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