По словам молдавского президента, нейтральный статус страны закреплен в конституции и основная часть населения выступает за его сохранение. Так же она заявила, что Молдова надеется быть готовой к вступлению в ЕС к концу десятилетия.
Вопрос вступления Молдавии в НАТО может обсуждаться в том случае, если за это выскажется большинство населения. Об этом заявила президент страны Майя Санду, передает ТАСС.
"Мы обеспокоены безопасностью Молдавии. Но Молдавия - демократическая страна. Вопрос о вступлении в НАТО должен решаться народом. Если большинство выскажется за вступление в НАТО, это уже другой разговор", - сказала она в интервью газете Die Presse.
Санду отметила, что нейтральный статус страны закреплен в конституции и основная часть населения выступает за его сохранение.
Так же она заявила, что Молдова надеется быть готовой к вступлению в ЕС к концу десятилетия.
Страна рассчитывает, что будет готова к вступлению в Евросоюз к концу десятилетия. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.
"Мы хотим быть готовыми к вступлению в ЕС к концу десятилетия", - сказала она в интервью газете Die Presse.
Санду выразила надежду, что переговоры о вступлении запустят в начале следующего года. "Мы упорно работаем над выполнением девяти условий Еврокомиссии. Ее первые оценки были положительными", - отметила политик.
Летом прошлого года главы государств и правительств стран - участниц Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в сообщество.