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Представители общественного сектора прошли бесплатные курсы румынского языка

Представители общественного сектора прошли бесплатные курсы румынского языка

В Приднестровье 25 представителей общественного сектора прошли бесплатные курсы румынского языка, предназначенные для общественных организаций. Курсы проводило Агентство регионального развития в Тирасполе в партнерстве с образовательным центром SMART и при поддержке ЕС и ПРООН в рамках программы ЕС «Меры укрепления доверия».

Организаторы курсов румынского языка не ограничились классической формой преподавания. Они проводили онлайн-уроки или 8 тематических бранчей, дискуссионные встречи за чашкой кофе вне аудиторий, фокусируясь на различных темах — истории, традиции и обычаях, передает newsmaker.md.

«В работе мы постоянно пересекаемся с нашими проектными партнерами с правого берега Днестра. Поэтому для лучшего понимания и общения, а также для реализации совместных проектов знание румынского языка стало необходимостью. Я изучаю румынский язык в интенсивном формате, это сложно, потому что рабочий график очень плотный. Каждый человек должен изучать новый язык, по крайней мере, чтобы повысить свои навыки. Так как мы живем в Молдове, знание румынского государственного языка все равно является необходимостью, и чтобы передвигаться по стране, необходимо знать этот язык», — говорит участник курса Александр Бомешко.

«У меня много коллег в Румынии, в Молдове. И когда мы встречаемся на различных региональных и международных спортивных соревнованиях, я хочу, чтобы они меня понимали. Сейчас у меня есть возможность изучить румынский язык, и я этим занимаюсь», — сказала Людмила Бурлачук, вице-президент Национальной федерации карате-до Молдовы.

«Роль румынского языка в управлении проектами возросла. И хорошо, что мы понимаем партнеров с правого берега. Я думаю, что эти курсы сделают партнерства между организациями обоих берегов более крепкими и разнообразными, и лидеры смогут участвовать в общих мероприятиях не только в Молдове, но и в Румынии», — говорит эксперт Ассоциации социальных предпринимателей Роман Санду.

Программа ЕС «Меры укрепления доверия», которую проводит ПРООН, способствует укреплению доверия между жителями с обоих берегов Днестра с помощью их участия в совместных проектах развития.
  • Сегодня, 06:37
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