Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, начинающийся 1 октября, свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку проекта бюджета объемом более 880 миллиардов долларов высказались 86 членов верхней палаты конгресса, против — 11, сообщает ria.ru.
Палата представителей США, в свою очередь, ранее в этом месяце одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере 886,3 миллиарда долларов.
Предполагается, что после утверждения Сенатом собственного проекта обе палаты приступят к обсуждению финального варианта законопроекта. После этого документ должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.