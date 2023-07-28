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Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета на 2024 год

Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета на 2024 год

Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, начинающийся 1 октября, свидетельствуют результаты голосования.

В поддержку проекта бюджета объемом более 880 миллиардов долларов высказались 86 членов верхней палаты конгресса, против — 11, сообщает ria.ru.

Палата представителей США, в свою очередь, ранее в этом месяце одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере 886,3 миллиарда долларов.

Предполагается, что после утверждения Сенатом собственного проекта обе палаты приступят к обсуждению финального варианта законопроекта. После этого документ должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену.
  • Сегодня, 06:39
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