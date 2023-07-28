Как сообщает The Guardian, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш высказал свое мнение относительно завершения эпохи глобального потепления.
Говоря о анализе температурных данных и заявлении ученых о том, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, генсек ООН подчеркнул, что человечество уже столкнулось с изменениями климата, пишет mk.ru.
"Изменение климата уже здесь... И это только начало... Эпоха глобального потепления закончилась, наступила эра "глобального кипения"... Но все еще возможно ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия и избежать самого худшего", - отметил Гутерриш.
Он призвал человечество начать "драматические, немедленные действия по борьбе с изменением климата".