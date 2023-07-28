Dnestr.TV

 
0

Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального кипения"

Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального кипения"

Как сообщает The Guardian, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш высказал свое мнение относительно завершения эпохи глобального потепления.

Говоря о анализе температурных данных и заявлении ученых о том, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, генсек ООН подчеркнул, что человечество уже столкнулось с изменениями климата, пишет mk.ru.

"Изменение климата уже здесь... И это только начало... Эпоха глобального потепления закончилась, наступила эра "глобального кипения"... Но все еще возможно ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия и избежать самого худшего", - отметил Гутерриш.

Он призвал человечество начать "драматические, немедленные действия по борьбе с изменением климата".

  • Сегодня, 06:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна