На заседании Правительства одобрены предложения, касающиеся упрощения порядка продления удостоверений о праве на льготы многодетным семьям.
Ранее удостоверения многодетным семьям подлежали перерегистрации каждые 3 года до достижения одного из детей 18 лет, а после достижения обозначенного возраста – ежегодно. Для перерегистрации заявитель предъявлял удостоверение каждого члена семьи и копии документов, подтверждающих их статус. Это приводило к образованию очередей в центрах социального страхования, а также предоставлению заявителем избыточных документов, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Согласно новому порядку удостоверения подлежат выдаче на период наличия в семье не менее трех детей в возрасте до 18 лет. В перерегистрации удостоверений каждые три года нет необходимости. Новый порядок позволит гражданам сократить временные и финансовые затраты, связанные с перерегистрацией, а также снизить нагрузку на сотрудников центров социального страхования.
Также по поручению Правительства Министерство по социальной защите и труду совместно с ГУП «Центр информационных технологий» прорабатывают вопрос о возможности заказать удостоверение через Портал государственных услуг. Поставленную задачу профильным ведомствам необходимо решить в ближайшее время.