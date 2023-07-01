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Правительством изменен порядок продления удостоверений для многодетных семей

Правительством изменен порядок продления удостоверений для многодетных семей

На заседании Правительства одобрены предложения, касающиеся упрощения порядка продления удостоверений о праве на льготы многодетным семьям.

Ранее удостоверения многодетным семьям подлежали перерегистрации каждые 3 года до достижения одного из детей 18 лет, а после достижения обозначенного возраста – ежегодно. Для перерегистрации заявитель предъявлял удостоверение каждого члена семьи и копии документов, подтверждающих их статус. Это приводило к образованию очередей в центрах социального страхования, а также предоставлению заявителем избыточных документов, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

Согласно новому порядку удостоверения подлежат выдаче на период наличия в семье не менее трех детей в возрасте до 18 лет. В перерегистрации удостоверений каждые три года нет необходимости. Новый порядок позволит гражданам сократить временные и финансовые затраты, связанные с перерегистрацией, а также снизить нагрузку на сотрудников центров социального страхования.

Также по поручению Правительства Министерство по социальной защите и труду совместно с ГУП «Центр информационных технологий» прорабатывают вопрос о возможности заказать удостоверение через Портал государственных услуг. Поставленную задачу профильным ведомствам необходимо решить в ближайшее время.
  • Сегодня, 06:46
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