Dnestr.TV

 
0

В Швеции разрешили сжечь Тору возле посольства Израиля

В Швеции разрешили сжечь Тору возле посольства Израиля

Полиция Стокгольма дала разрешение на проведение в пятницу акции, во время которой женщина планирует "поджечь зажигалкой Тору" у здания израильского посольства. Об этом пишет svt.se.

В пятницу полиция разрешила провести публичный сбор у посольства Израиля в Стокгольме. Женщина, стоящая за приложением, заявляет, что планирует «зажечь Тору зажигалкой».

Демонстрация запланирована на 12 часов пятницы.

- Мы ведем диалог с организатором и другими сторонами, которые могут быть затронуты, например посольством Израиля, - говорит Матс Эрикссон, пресс-секретарь полиции.

Заявление подано женщиной лет 50, которая заявляет, что это «демонстрация прав детей в Швеции, которые систематически нарушаются». Она пишет, что план состоит в том, чтобы «зажечь Тору зажигалкой».

В разрешении полиции указано, что в акции примут участие четыре человека.

- Мы адаптируем ресурсы в зависимости от инцидента, если он обширный, у нас есть больше полицейских на месте, - говорит Матс Эрикссон.

Ранее этим летом 30-летний мужчина получил разрешение на собрание у посольства Израиля, где планировалось сжечь Тору и Библию. Оказавшись там, мужчина бросил зажигалку на землю и сказал, что не собирается жечь книги.

Несколько заявлений в полицию

Помимо выданного разрешения, на столе стокгольмской полиции находится несколько заявлений, в которых заявлено намерение сжечь религиозные писания. Но по этим делам полиция пока не приняла никаких решений.

• Двое мужчин, которые сожгли Коран ранее этим летом, подали заявки на новые собрания, на которых планируется сжечь Коран, в том числе возле посольства Ирана. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту возбуждения этнической группы после совершенных ранее действий.

• Мужчина в возрасте 50 лет подал заявку на организацию собрания, на котором он хочет сжечь Библию возле церкви Риддархольм в Стокгольме. Однако мужчина говорит SVT, что сожалеет об этом.

• Женщина в возрасте 30 лет подала заявку на проведение демонстрации возле посольства Ирана, где, как сообщается, планируется сжечь, среди прочего, религиозные тексты и иранский флаг.
  • Сегодня, 07:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна