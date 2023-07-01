Полиция Стокгольма дала разрешение на проведение в пятницу акции, во время которой женщина планирует "поджечь зажигалкой Тору" у здания израильского посольства. Об этом пишет svt.se.
В пятницу полиция разрешила провести публичный сбор у посольства Израиля в Стокгольме. Женщина, стоящая за приложением, заявляет, что планирует «зажечь Тору зажигалкой».
Демонстрация запланирована на 12 часов пятницы.
- Мы ведем диалог с организатором и другими сторонами, которые могут быть затронуты, например посольством Израиля, - говорит Матс Эрикссон, пресс-секретарь полиции.
Заявление подано женщиной лет 50, которая заявляет, что это «демонстрация прав детей в Швеции, которые систематически нарушаются». Она пишет, что план состоит в том, чтобы «зажечь Тору зажигалкой».
В разрешении полиции указано, что в акции примут участие четыре человека.
- Мы адаптируем ресурсы в зависимости от инцидента, если он обширный, у нас есть больше полицейских на месте, - говорит Матс Эрикссон.
Ранее этим летом 30-летний мужчина получил разрешение на собрание у посольства Израиля, где планировалось сжечь Тору и Библию. Оказавшись там, мужчина бросил зажигалку на землю и сказал, что не собирается жечь книги.
Несколько заявлений в полицию
Помимо выданного разрешения, на столе стокгольмской полиции находится несколько заявлений, в которых заявлено намерение сжечь религиозные писания. Но по этим делам полиция пока не приняла никаких решений.
• Двое мужчин, которые сожгли Коран ранее этим летом, подали заявки на новые собрания, на которых планируется сжечь Коран, в том числе возле посольства Ирана. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту возбуждения этнической группы после совершенных ранее действий.
• Мужчина в возрасте 50 лет подал заявку на организацию собрания, на котором он хочет сжечь Библию возле церкви Риддархольм в Стокгольме. Однако мужчина говорит SVT, что сожалеет об этом.
• Женщина в возрасте 30 лет подала заявку на проведение демонстрации возле посольства Ирана, где, как сообщается, планируется сжечь, среди прочего, религиозные тексты и иранский флаг.