Сегодня – Всемирный день борьбы с гепатитом. И это лишний повод провериться на наличие вируса. В профильном диспансере Республиканской клинической больницы был день открытых дверей. Проверились несколько сотен человек. Получались и положительные результаты, так бывает всегда, говорит заведующая диспансером по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов Людмила Хмелевская. При каждом тестировании у части людей выявляется наличие вируса. Собственно для этого такие процедуры и проводят, передает novostipmr.com.
«Доступ к экспресс-тестированию есть на протяжении всего года, но когда такие памятные даты, мы ещё раз делаем на этом акцент, проводим акции на месте, а также выездное тестирование. И всегда выявляем инфицированных. Каждый желающий может пройти экспресс-тестирование на гепатиты В и С, а также на ВИЧ-инфекцию и сифилис», – отметила Людмила Хмелевская.
Всего в Приднестровье на данный момент 2 214 носителей вируса гепатита В и С. Это официально зарегистрированные цифры. Достаточно большие для такой маленькой территории.
«Для нашей небольшой страны это много. Поэтому у нас реализуется государственная целевая программа по профилактике и лечению гепатитов В и С. Это делается впервые, она рассчитана на 4 года (с 2021-2024-й), но из-за пандемии и ограничений мы полноценно смогли начать ее реализовывать с прошлого года. За это время у нас было более 900 обращений. Есть лица, у которых выявили гепатиты В и С», – добавила врач.
Программа комплексная: профилактика, ранее выявление заболевания, его лечение. Благодаря её запуску начали у нас лечение почти 500 человек. 366 из них уже его закончили. Гепатит С (в зависимости от стадии развития заболевания) лечится от 12 до 24 недель, В – более продолжительно. При наличии этого типа вируса терапию нужно проводить всю жизнь.
«Конечно, основной упор делается на выявление, т. е., как мы говорим, на скрининг. Это позволит понять уровень заболеваемости, каких возрастов. И потом, конечно, это лечение, полная эрадикация (искоренение) вируса гепатита С. Раньше не было доступа к такому лечению. Сейчас оно бесплатно и доступно в рамках целевой программы», – отмечает заведующая диспансером.
Врачи называют гепатит С «ласковым убийцей». Всё потому, что долгое время его воздействие на организм практически не ощущается. Чаще всего обращаются при уже запущенных стадиях. Именно поэтому столь важно обнаружить коварный вирус, пока он не нанёс большого вреда организму.
«Мы должны помнить, что эти вирусы жили с людьми длительно и у всех они развиваются в организме по-разному. Есть дополнительные негативные факторы: алкоголизм, наркомания, что еще больше бьёт по печени. Опасность в том, что рано или поздно всё-таки идут необратимые изменения в печени. Нужно лечиться. Противовирусная терапия и направлена на устранение хотя бы вирусной причины этого состояния», – отмечает Людмила Хмелевская.
Целевую программу по профилактике и лечению гепатитов в Приднестровье запустили впервые. В следующем году она заканчивается. Разработчики проанализируют результаты и учтут их в ГЦП на следующий 4-летний период.
Программа программой, но не стоит забывать и о важности проверки своего здоровья. Как отмечают медики, один из признаков наличия в организме вируса гепатита – чувство непонятной апатии, беспричинной депрессии и постоянной усталости без какого-то повода. Если такое состояние наблюдается продолжительное время, лучше обратиться к врачу.
«Упадок сил, усталость необоснованная. Бывает, что люди попадают в поле зрения врачей с такими жалобами. И благодаря этой программе их можно направить на обследование. Есть так называемые группы риска. Это лица, употребляющие наркотики, оказывающие сексуальные услуги и другие. Но по факту каждый по угрозой, потому что вирус гепатита В и С может передаваться при несоблюдении правил гигиены в тату-салонах, прохождении косметических процедур, каких-то операций», – говорит заведующая диспансером.
Экспресс-тестирование – это метод первичного определения вируса. Если оно оказывается положительным, то человека направляют на ПЦР-обследование - более точное и полноценное, позволяет подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз. И уже потом врачи принимают решение о лечении пациента и назначении противовирусной терапии.
Молдова занимает первое место в Европе по заболеваемости гепатитом
"В Республике Молдова бремя гепатита очень велико. Мы занимаем первое место в Европе, поэтому это вопрос национальной безопасности. Гепатит при своем скрытом и длительном течении приводит к тяжелым осложнениям. Всем известно понятие цирроза печени - это конечная стадия гепатита. Гепатит - это воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусами B, C и D", - отметил Георгий Ангелич, хирург-гепатолог, профессор университета, руководитель хирургической клиники Constantin Țîbîrnă.
По словам врача, гепатит - это хроническое воспалительное заболевание, которое приводит к повреждению клеток печени. Длительное действие этих факторов приводит к разрушению клеток печени, а на их месте развивается фиброзная ткань, сообщает Noi.md со ссылкой на radiomoldova.
"К сожалению, у нас нет эффективной вакцины против гепатита С, но в последние годы появились схемы лечения с использованием очень эффективных антивирусных препаратов, и процент излечения составляет 95%", - сказал профессор Ангелич.