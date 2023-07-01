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Отправления в Россию временно не принимаются

Отправления в Россию временно не принимаются

27 июля 2023 года временно приостанавливается прием всех категорий международных почтовых отправлений в Российскую Федерацию (EMS, письменная корреспонденция, посылки).

Причина - прекращение отправки почты по данному направлению ГП «Почта Молдовы», сообщает в телеграм-канале Минцифры ПМР.

О возобновлении работы сервиса будет сообщено дополнительно на официальном сайте приднестровского почтового оператора.

Предприятие "Почта Молдовы" объявило сегодня, что временно приостанавливает прием почтовых отправлений в Российскую Федерацию, сообщает bloknot-moldova.ru ссылаясь на Молдпрес.

«Сообщаем, что с 28 июля 2023 года "Почта Молдовы" временно прекращает прием всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию в связи с невозможностью доставки почты по данному направлению. Отправления из Российской Федерации в Республику Молдова смогут быть получены клиентами», — уточняют в учреждении.

В то же время в почтовом ведомстве отмечают, что "прилагают максимум усилий для выявления решений в кратчайшие сроки для возобновления процесса приема и отправки почтовых отправлений в Российскую Федерацию".
  • Вчера, 23:11
  • DTV
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