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Греция откроет посольство в Кишиневе

Греция откроет посольство в Кишиневе

Греция откроет посольство в Кишиневе. Об этом сообщил посол Республики Молдова в Афинах Андрей Попов, сообщает МОЛДПРЕС.

«Сегодня у меня была очень хорошая беседа с заместителем министра иностранных дел Греции по экономическому сотрудничеству Константиносом Фрагогианнис. Мы обсудили темы, согласованные на майском заседании Совместной межправительственной комиссии. В частности, я поблагодарил его за решение властей Греции открыть посольство в Кишиневе, шаг, который, безусловно, будет способствовать продвижению двустороннего партнерства», — написал Андрей Попов в социальной сети.

Чиновник уточнил, что следующей важной темой повестки дня является возобновление прямого авиасообщения между Кишиневом и Афинами.

  • Вчера, 23:25
  • DTV
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