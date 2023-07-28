Греция откроет посольство в Кишиневе. Об этом сообщил посол Республики Молдова в Афинах Андрей Попов, сообщает МОЛДПРЕС.
«Сегодня у меня была очень хорошая беседа с заместителем министра иностранных дел Греции по экономическому сотрудничеству Константиносом Фрагогианнис. Мы обсудили темы, согласованные на майском заседании Совместной межправительственной комиссии. В частности, я поблагодарил его за решение властей Греции открыть посольство в Кишиневе, шаг, который, безусловно, будет способствовать продвижению двустороннего партнерства», — написал Андрей Попов в социальной сети.
Чиновник уточнил, что следующей важной темой повестки дня является возобновление прямого авиасообщения между Кишиневом и Афинами.