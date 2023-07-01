При потреблении больше чем 500 киловатт-часов электроэнергии (для домов, оснащенных электроплитами – 550 киловатт-часов) в месяц тариф составит 91 копейку за киловатт. Соответствующий закон о внесении изменений и дополнений в республиканский бюджет подписал Президент ПМР.
Верховный Совет утвердил поправки 12 июля на заключительном заседании весенней сессии. Дело в том, что электроэнергия субсидируется государством, передает novostipmr.com.
«Государство компенсирует расходы предприятиям за счет бюджета, тем самым перекладывая эту финансовую нагрузку с плеч граждан на бюджет республики. Но Правительство полагает, что это несправедливо, когда люди, которые могут себе позволить платить, платят по минимальному тарифу, такому же, как и люди, у которых низкий доход. Люди, у которых благосостояние выше, у которых большие дома, большие квартиры, большое количество современных устройств, потребляющих большое количество электроэнергии, должны платить немного по другому тарифу», - прокомментировал внесенные изменения председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
В ходе обсуждения было отмечено, что приднестровцы в большинстве своем расходуют до 300 киловатт-часов, поэтому новый лимит затронет примерно 1% потребителей.