Систему электронной визы запустят в России с 1 августа, сообщил Консульский департамент МИД РФ, сообщает ria.ru.
"Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10 часов по московскому времени", — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Разрешение на въезд в Россию смогут получить в том числе граждане стран Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура. Срок оформления составит до шести календарных дней со дня подачи заявления. В ближайшее время в перечень добавят Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. В общей сложности право оформить электронную визу получат жители 55 государств.
В 2020 году в России приняли закон, предоставляющий гражданам 52 стран возможность получения электронной визы для въезда в страну. Нововведение должно было действовать с 1 января 2021 года, однако правительство отложило реализацию этого решения из-за пандемии COVID-19. По закону электронная виза действует 60 суток и позволяет въезжать с туристическим, гостевым и деловым визитом.