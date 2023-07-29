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Трехлетний ребенок погиб в результате пожара в Единецком районе

Трехлетний ребенок погиб в результате пожара в Единецком районе
Фото: ГИЧС

Вечером 28 июля пожарные ГИЧС были вызваны для тушения пожара в селе Гашпар Единецкого района.

В Единецком районе во дворе частного дома вспыхнул пожар из-за того, что 4 детей играли со спичками рядом со стогом сена в пристройке. В результате пожара погиб 3-летний ребенок. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции и в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациямРМ, передает newsmaker.md.

Трагедия произошла 28 июля в селе Гашпар Единецкого района примерно в 18:30.

По имеющимся данным, загорелось сено в пристройке для содержания животных.

Местные жители вызвали на помощь пожарных, а до их прибытия пытались потушить огонь своими силами.

На место происшествия выехала группа пожарных, которым в 19:43 удалось ликвидировать пожар.

В пристройке нашли обугленное тело трехлетнего ребенка.

По данным полиции, возгорание произошло из-за того, что 4 детей играли со спичками возле стога сена.

Остальные трое детей не пострадали.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция призвала родителей не оставляйте детей без присмотра, и объяснить им, какой опасности они подвергают себя, играя с огнем, водой или другими опасными для них предметами.
  • Сегодня, 10:05
  • DTV
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