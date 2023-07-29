Вечером 28 июля пожарные ГИЧС были вызваны для тушения пожара в селе Гашпар Единецкого района.
В Единецком районе во дворе частного дома вспыхнул пожар из-за того, что 4 детей играли со спичками рядом со стогом сена в пристройке. В результате пожара погиб 3-летний ребенок. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции и в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациямРМ, передает newsmaker.md.
Трагедия произошла 28 июля в селе Гашпар Единецкого района примерно в 18:30.
По имеющимся данным, загорелось сено в пристройке для содержания животных.
Местные жители вызвали на помощь пожарных, а до их прибытия пытались потушить огонь своими силами.
На место происшествия выехала группа пожарных, которым в 19:43 удалось ликвидировать пожар.
В пристройке нашли обугленное тело трехлетнего ребенка.
По данным полиции, возгорание произошло из-за того, что 4 детей играли со спичками возле стога сена.
Остальные трое детей не пострадали.
Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Полиция призвала родителей не оставляйте детей без присмотра, и объяснить им, какой опасности они подвергают себя, играя с огнем, водой или другими опасными для них предметами.