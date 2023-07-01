В Приднестровье отмечают 31-ю годовщину начала миротворческой операции на Днестре. Руководство страны, представители органов государственной власти и управления, военнослужащие, суворовцы, юнармейцы, общественность Приднестровья, представители иных государств собрались ранним утром у Арки мира «Блаженны миротворцы». Митинг и торжественная церемония возложения цветов открыли цикл мероприятий, посвященных миротворцам и их вкладу в дело сохранения мира на приднестровской земле, сообщает пресс-служба главы государства.
От имени приднестровского народа цветы к основанию арки возложил Президент ПМР Вадим Красносельский.
«Тем, кто проживает в Приднестровье, не надо доказывать значимость и необходимость миротворческой операции. Их доказала сама жизнь. Миротворческая миссия стала неотъемлемой составляющей жизни приднестровского народа. Почему? Потому что миротворцы Российской Федерации, объединенные миротворческие силы, куда входят миротворцы России, Приднестровья, Молдовы, вернули мир на эту землю, не допустили войну. Это самое главное. Сейчас много рассуждений о замене формата, о введении какой-то гражданской миссии… У нас есть наша история. Она актуальна и на сегодняшний день. История 1992 года, когда здесь была гражданская миссия. При первых же выстрелах в Бендерах эта миссия не выполнила свою функцию, разбежалась и потом, не исполнив свой мандат, не написала каких-либо заключений, не подготовила рапорт – ничего. Вот суть гражданской миссии. Миротворцы – совсем иное. Это вооруженные люди, которые несут охрану, охраняют мир. Это самое главное. На мой взгляд, формат менять нельзя до тех пор, пока полностью не будут урегулированы в политической сфере взаимоотношения между Приднестровьем и Молдовой. Это позиция всех участников формата «5+2» и Приднестровья в том числе.
Мы, приднестровцы, искренне благодарны миротворцам Российской Федерации за то, что остановили войну, предотвратили дальнейшую гибель людей, сохраняют мир на приднестровской земле и не только на ней.
Миротворцы должны находиться на приднестровской земле до полного урегулирования, до того времени, когда будут ясны правовые последствия этой войны, когда те лица, которые ее развязали, будут названы, привлечены к ответственности, когда будет осознание того, что произошло. Это были военные преступления. Против мирных людей были направлены вооруженные силы государства. А это неправильно. Надо уходить ото всех этих двойных стандартов. Я вообще считаю, что применение силы – это акт безысходности. Все надо решать переговорным процессом, миром. А когда на мирных людей едут танки, летят самолеты, уничтожая все живое, – это неправильно с точки зрения человека. Важность, значимость – это все, конечно, высокие слова. Человека интересует его жизнь, жизнь близких и спокойствие в государстве. Именно это обеспечивают миротворцы. Других механизмов я на сегодняшний день не вижу», – отметил по завершении торжественной церемонии Глава приднестровского государства.