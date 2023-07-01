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В Молдове размещают современные румынские радары ПВО, позволяющие сбивать ракеты

В Молдове размещают современные румынские радары ПВО, позволяющие сбивать ракеты
Фото: point.md

В Молдове размещают современные румынские радары противовоздушной обороны (ПВО), которые позволят сбивать все ракеты, летящие в сторону страны.

Об этом рассказал бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару в эфире espresso.tv, передает point.md

"Сейчас устанавливают очень современные, мощные радары, которые интегрируют в общую румынскую систему и, наверное, в украинскую. Пока нет другой возможности размещать в Молдове ПВО, таких как Patriot, но в Румынии есть семь таких комплексов. Если эти радары интегрируют в общую систему и подпишут соглашение с правительством Молдовы, будет возможность сбивать все ракеты, которые будут лететь в сторону Молдовы", — подчеркнул он.

По мнению Шалару, "это важно и для Молдовы, и для Украины, ведь военные будут получать больше информации".
  • Сегодня, 11:03
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