В Молдове размещают современные румынские радары противовоздушной обороны (ПВО), которые позволят сбивать все ракеты, летящие в сторону страны.
Об этом рассказал бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару в эфире espresso.tv, передает point.md
"Сейчас устанавливают очень современные, мощные радары, которые интегрируют в общую румынскую систему и, наверное, в украинскую. Пока нет другой возможности размещать в Молдове ПВО, таких как Patriot, но в Румынии есть семь таких комплексов. Если эти радары интегрируют в общую систему и подпишут соглашение с правительством Молдовы, будет возможность сбивать все ракеты, которые будут лететь в сторону Молдовы", — подчеркнул он.
По мнению Шалару, "это важно и для Молдовы, и для Украины, ведь военные будут получать больше информации".