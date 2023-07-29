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Соцсеть "Одноклассники" уберет возможность ставить оценки под фотографиями

Соцсеть "Одноклассники" уберет возможность ставить оценки под фотографиями

"Социальная сеть "Одноклассники" отказывается от оценок под фото и добавит новый функционал реакций. Этот шаг позволит создать более комфортную и уважительную среду для коммуникации внутри "ОК". Функция оценок фотографий от 1 до 5 перестанет быть доступной для всех пользователей до конца августа. Обновление призвано улучшить общение и взаимодействие между пользователями, снизить уровень негатива между людьми в "ОК", сократить возможности для нежелательных знакомств и повысить приватность в ленте пользователя", - сообщили РИА Новости в компании.

В компании напомнили, что функционал оценок в "Одноклассниках" позволял дать обратную связь о фотографии и выразить ее от одного до пяти баллов, или поставить "5+". Во многих сценариях оценки дублировали функцию обратной связи наряду с "Классами", а оценки ниже 5 могли вызывать негатив в коммуникации у пользователей.

"Чтобы отреагировать на фотографии друзей или авторов в "ОК", пользователи могут использовать как публичные механики "Класса", комментариев и других реакций, так и функцию приватного "Класса", который виден только авторам контента и не отображается в ленте у других пользователей. Оставить приватный класс пользователи могут при наведении на кнопку "Класс" в веб-версии и при длительном нажатии на ту же кнопку в мобильном приложении", - отметили в компании.
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