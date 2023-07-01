Пассажиры задержанных или отмененных рейсов смогут легче получить помощь с созданием специализированного бюро Органа гражданской авиации в Кишиневском международном аэропорту.
"Я дал указание Органу гражданской авиации создать бюро в аэропорту, чтобы помочь гражданам, пострадавшим от отмен или задержек рейсов. Соответственно, начиная со следующей недели, призываю всех граждан, которые будут находиться в аэропорту и будут сталкиваться с такой ситуацией, обращаться в это бюро", — сказал министр инфраструктуры РМ Андрей Спыну, сообщает point.md ссылаясь на tvrmoldova.md
В этом бюро пассажиры смогут узнать, какие альтернативные рейсы доступны или как они могут вернуть деньги за билет.
По словам представителей Органа гражданской авиации, за последние два месяца более 30 тысяч пассажиров столкнулись с задержкой или отменой рейсов.
В то же время министр инфраструктуры попросил авиакомпании летать по большему количеству направлений, если у них будет возможность.
Международный аэропорт Кишинева находится в процессе обустройства дополнительной парковки с целью увеличения количества парковочных мест для автомобилей. В связи с этим было объявлено о начале процедуры открытого конкурса, передает yellowpages.md
Руководство аэропорта отмечает, что основным приоритетом является удовлетворение растущего спроса на парковочные места и решение проблемы нехватки выделенных мест, а также в контексте улучшения операционных процессов, направленных на облегчение пребывания путешественников в Международном аэропорту Кишинева.
«В связи с этим объявляем об участии в открытом конкурсе всех заинтересованных и специализирующихся в сегменте экономических операторов, заинтересованных и специализирующихся в сегменте доставки, оказания и выполнения услуг по организации парковки автомобилей, с оплатой, а также установку необходимого контрольно-пропускного оборудования и программного обеспечения. ", - говорится в сообщении аэропорта.
Просьба к специализированным и заинтересованным сторонам направить предложения по реализации вышеуказанной задачи до 10 августа текущего года.
Лоукостеры снова прилетят в Молдову
Управляющий Кишиневским международным аэропортом Константин Возиян оптимистично оценивает перспективы возвращения в столичный аэропорт венгерской авиакомпании Wizz Air и приход других лоукостеров.
В то же время, он отмечает, что для этого требуется время, поскольку такие вопросы не решаются за ночь, и нужна тщательная подготовка для нормального планирования и осуществления операционной деятельности крупных авиакомпаний.
Об этом он рассказал, выступая в новом ток-шоу "Без галстуков", которое ведет Александр Стахурский на канале N4, передает Noi.md.
Константин Возиян отметил, что переговоры о возвращении Wizz Air были начаты практически с первого же дня после возвращения Кишиневского международного аэропорта в управление государства.
"Мы ежедневно, еженедельно ведем также переговоры и с другими авиакомпаниями. Конечно же, мы понимаем, что лоукостеры являются в принципе наиболее важными для нашего населения. У общества есть право задаваться вопросом, почему же пока не происходит возврата Wizz Air, и прихода других лоукостеров. Но, во-первых, потому, что авиакомпании, когда планируют свою деятельность, особенно лоукостеры, они планируют деятельность минимум на один год. Здесь идет речь об операционных обстоятельствах. То есть, невозможно одной большой авиакомпании через одну ночь начинать оперировать полетами с одного или иного аэропорта. Это влечет за собой, во-первых, очень большую подготовку. Мы видим что сейчас задерживаются и аннулируются рейсы не только в Молдове, но и в других странах, той же Румынии, в том числе, задержки и аннулирование рейсов происходит с авиакомпаниями, которыми мы хотим привлечь в Молдову и на то есть объективные причины", - подчеркнул управляющий Кишиневским международным аэропортом.
По его словам, речь идет о проблемах с нехваткой операционного персонала, лётного персонала.
"Есть ситуации, когда у авиакомпании есть воздушное судно, которое может обеспечить тот или иной рейс для того, чтобы не было этих перерывов. Но для этого у нее пилотов, нет бортпроводников для того, чтобы была возможность осуществлять эти рейсы", - сказал Константин Возиян.
Говоря о процессе переговоров для возврата в Кишиневский аэропорта венгерского лоукостера Wizz Air, он отметил, что ранее состоялся официальный визит в Будапешт и встречи с его руководством. При этом, руководство Wizz Air заявило, что возобновление перелетов из Кишиневского аэропорта для них является преимуществом, потому что с коммерческой точки зрения эта деятельность была очень успешной.
"И, исходя из того что с 1 июля у нас были пересмотрены аэропортовые сборы, и в связи с тем, что мы начнем вместе с Министерством инфраструктуры и регионального развития продвижение в правительстве политик по привлечению авиакомпаний, что создаст еще более привлекательные аэропортовые сборы, то, конечно, для такой компании, как Wizz Air, которая уже имеет опыт работы на нашем рынке, возврат в Молдову является очень привлекательным", - отметил управляющий Кишиневским международным аэропортом.
По его словам, пока невозможно было говорить о сроках возвращения Wizz Air, прежде всего, потому что сейчас разгар летнего сезона, и это очень сложный период для таких решений для любой авиакомпании, не только для Wizz Air.
"В связи с тем, что сейчас этот разгар летнего сезона, в связи с тем, что сейчас наиболее высокий пассажиропоток, любая авиакомпания для того, чтобы пересмотреть свою карту деятельности, должна откуда-то забрать эти воздушные суда вместе с авиационным персоналом и поставить на наш рынок. А это, конечно же, является сложной задачей, тем более, для такой большой авиакомпании, в распоряжении которой такое большое количество воздушных судов. Поэтому мы не стали говорить о сроках. Мы считаем, что правильнее всего будет анонсировать это возвращение, скажем, в кратчайшие сроки. Для людей важно, чтобы этот лоукостер или другие авиакомпании начали деятельность в Кишиневском аэропорту, и мы очень оптимистичны, потому что мы ведем переговоры и с другими авиакомпаниями", - сказал Константин Возиян.
Он отметил, что, в частности, переговоры о приходе в Молдову ведутся с немецкой классической авиакомпанией Lufthansa и входящим в ее группу лоукостером Eurowings.
Он отметил, что, в частности, переговоры о приходе в Молдову ведутся с немецкой классической авиакомпанией Lufthansa и входящим в ее группу лоукостером Eurowings.