В Николаеве в субботу, 29 июля, произошел взрыв – пятеро мужчин решили разобрать кассетный снаряд. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram.
"Утренний взрыв в частном секторе в одном из районов Николаева - не "прилет". Событие произошло по улице Нагорной, где хозяин одного из частных домов и еще четыре его знакомых решили разобрать кассетный снаряд", - написал он.
Как результат, снаряд сдетонировал. Мужчины получили осколочные ранения разной степени тяжести и находятся в больнице.
"Вот такой нелепый поступок мог лишить жизни пяти человек. Сейчас полицейские устанавливают происхождение снаряда", - отметил Шайхет, передает korrespondent.net.
Напомним, накануне в Николаевской области двое мужчин подорвались на взрывном устройстве, один из них скончался. 15 июля при попытке разобрать боеприпас погиб 59-летний житель Херсона. Сообщается, что херсонец, вероятно, пытался распилить снаряд. Боеприпас сдетонировал, и мужчина получил смертельные ранения.