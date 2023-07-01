Dnestr.TV

 
0

В Николаеве мужчины пытались разобрать кассетный снаряд: произошел взрыв

В Николаеве мужчины пытались разобрать кассетный снаряд: произошел взрыв
Фото: t.me/s_shayhet

В Николаеве в субботу, 29 июля, произошел взрыв – пятеро мужчин решили разобрать кассетный снаряд. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram.

"Утренний взрыв в частном секторе в одном из районов Николаева - не "прилет". Событие произошло по улице Нагорной, где хозяин одного из частных домов и еще четыре его знакомых решили разобрать кассетный снаряд", - написал он.

Как результат, снаряд сдетонировал. Мужчины получили осколочные ранения разной степени тяжести и находятся в больнице.

"Вот такой нелепый поступок мог лишить жизни пяти человек. Сейчас полицейские устанавливают происхождение снаряда", - отметил Шайхет, передает korrespondent.net.

Напомним, накануне в Николаевской области двое мужчин подорвались на взрывном устройстве, один из них скончался. 15 июля при попытке разобрать боеприпас погиб 59-летний житель Херсона. Сообщается, что херсонец, вероятно, пытался распилить снаряд. Боеприпас сдетонировал, и мужчина получил смертельные ранения.
  • Сегодня, 17:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Саммит прошел, а долги остались
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • Прокуратура ПМР поставила точку в резонансной истории ...
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Укр ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна