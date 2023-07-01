Несчастный случай произошел в Рыбницком районе 29 июля, на территории зернотока в с. Советское.
Водитель грузовика заехал на весовую платформу. Закончив дела, 50-летний водитель начал движение задним ходом. Со слов мужчины, перед этим он посмотрел в боковые зеркала, никого рядом с машиной не увидел, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Однако в этот момент за грузовиком стоял 58-летний мужчина, на которого был совершён наезд. Услышав крики очевидцев, водитель остановился.
На место происшествия прибыла бригада скорой, экипаж ГАИ и следственно-оперативная группа.
Попавший под колёса грузовика мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего.