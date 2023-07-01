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Под колёсами грузовика погиб мужчина

Под колёсами грузовика погиб мужчина
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Несчастный случай произошел в Рыбницком районе 29 июля, на территории зернотока в с. Советское.

Водитель грузовика заехал на весовую платформу. Закончив дела, 50-летний водитель начал движение задним ходом. Со слов мужчины, перед этим он посмотрел в боковые зеркала, никого рядом с машиной не увидел, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Однако в этот момент за грузовиком стоял 58-летний мужчина, на которого был совершён наезд. Услышав крики очевидцев, водитель остановился.

На место происшествия прибыла бригада скорой, экипаж ГАИ и следственно-оперативная группа.

Попавший под колёса грузовика мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
  • Сегодня, 17:46
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